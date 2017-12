Viedenské múzea čaká v sobotu naozaj dlhá noc

8. okt 2004 o 0:00

Počas Dlhej noci múzeí budú viedenské múzeá otvorené v sobotu od 18.00 do 1.00 hodiny. Do podujatia sa zapojili aj všetky spolkové krajiny Rakúska a dokonca i lichtenštajnský Vaduz. Z pôvodných 60 múzeí sa ich dnes do podujatia zapája až 437. Podľa vedúcej rakúskej agentúry Compress - kancelárie mesta Viedeň ERIKY ROŽKOVEJ (na snímke) len vo Viedni sa do Dlhej noci zapojilo 62 múzeí.

Ako je táto akcia pripravená?

"Pripravených je šesť trás, po ktorých chodí kyvadlová doprava a tzv. City-Tour. Túto trasu možno absolvovať aj pešo. Vstupenka v tento deň od 18.00 do 1.00 platí zároveň ako lístok na kyvadlovú dopravu. Stojí 12 eur. O dve eurá menej zaplatia študenti, dôchodcovia a vozičkári. Deti do 12 rokov majú vstup zdarma."

Koľko múzeí sa dá stihnúť?

"Kto by chcel pešo absolvovať kompletnú prehliadku v rámci City-Tour, stihol by za sedem hodín navštíviť tridsaťdva múzeí - čo by predstavovalo asi 15 minút na jedno múzeum. Preto odporúčam urobiť si malý predvýber."

Čo ponúkajú jednotlivé trasy?

"Mnohé múzeá sa v rámci jednotlivých trás prelínajú. Napríklad v rámci trasy dva možno navštíviť hvezdáreň Kuffner s reštaurovanými teleskopmi, Múzeum klobúkov ponúkne aj ochutnávku vín. Do tretej trasy je zahrnuté Freudovo múzeum, ktoré sprístupní jeden jeho doteraz nezverejnený prípad, Múzeum Lichtensteinovcov, Kunsthalle, MuseumsQartier i Múzeum moderného umenia MUMOK. Trasa päť ponúka program pre deti vo Wien Museum, ale napríklad i Múzeum pohrebníctva. Šiesta trasa vedie do Kominárskeho múzea i Múzea čokolády."

Ktoré zaujímavosti odporúčate navštíviť?

"Odporúčam Múzeum glóbusov, Umeleckohistorické a prírodovedné múzeum či Múzeum lipicanov s live-pohľadom dvoch kamier priamo do stajní týchto koní ."

