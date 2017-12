Praha

MÚZEÁ A VÝSTAVY

8. okt 2004 o 0:00

NÁRODNÁ GALÉRIA

- ZÁMOK ZBRASLAV

Zlatý vek Ukiyoe (do 3. 10.)

GALÉRIA MIRO V KOSTOLE SV. ROCHA

Francesco Goya, Salvador Dalí (do 31. 10)

DOM U ČERNÉ MATKY BOŽÍ

Múzeum českého kubizmu (do 31. 12.)

PRAŽSKÝ DOM FOTOGRAFIE

Arthur Tress - "Fantastická cesta" (do 31. 10.)

NÁRODNÉ MÚZEUM - HLAVNÁ BUDOVA

Muzeum knihy v Žďáru n. Sáz. ve fotografiích (do 31. 12.)

Galéria vynikajúcich osobností Jindřicha Vaňka (do 14. 11.)

Dejiny udatného českého národa (do 31. 12.)

NÁRODNÉ MÚZEUM - NÁPRSTKOVO MÚZEUM

Posolstvo ďalekých kultúr (do 31. 10.)

Aleš Krátký: Krajinou čistých (do 7. 11.)

DIVADLÁ

ČINOHERNÝ KLUB

8. 10. Vincent 19.30

13. 10. Deskový statek o 19.30

14. 10. Vodní družstvo o 19.30

HUDOBNÉ DIVADLO KARLÍN V KONGRESOVOM CENTRE

13. a 14. 10. Noc na Karlštejně o 19.00

LATERNA MAGIKA

8. 10. Odysseus o 20.00

9. 10. Odysseus o 17.00, 20.00

11. - 13. 10. Odysseus o 20.00

14. 10. Kouzelný cirkus o 20.00

NÁRODNÉ DIVADLO

8. 10. Tosca o 19.00

9. 10. Macbeth o 19.00

10. 10. Labutí jezero o 19.00

11. 10. Naši furianti o 19.00

12. 10. Cyrano z Bergeracu o 19.00

13. 10. Lucerna o 19.00

14. 10. La Traviata o 19.00

VÁŽNA HUDBA

PRAŽSKÝ HRAD - BAZILIKA SV. JIŘÍ

8. 10. Prague Chamber Strings o 17.30

9. 10. Concertino Praha o 17.30

10. 10. A. Vivaldi, W. A. Mozart o 17.30

11. 10. The Prague Royal Orchestra o 17.30

12. 10. The Best of Classic o 17.30

13. 10. A. Vivaldi, W. A. Mozart o 17.30

14. 10. The Best of Classic o 17.30

KLUBOVÉ VEČERY

LUCERNA - VEĽKÁ SÁLA

10. 10. Sakumprdum - 10 rokov srandy s Maxim Turbulenc o 18.00

14. 10. Jerry Lee Lewis - 50 rokov rockandrollu o 20.00

LOĎ KOTVA

8. a 9. 10. Jazz Boat: J. J. Jazzmen o 20.30

10. 10. Jazz Boat: Elena & Jocosejazz o 20.30

12. 10. Jazz Boat: Vít Švec Trio o 20.30

13. 10. Jazz Boat: Svatobor Macák Quartet o 20.30

14. 10. Jazz Boat: Jazz Revue o 20.30

BALBÍNOVA POETICKÁ HOSPŮDKA

8. 10. Karel Vepřek & Renda Pařez - Lyrika v putyce o 20.00

9. 10. Těla - folk, rock o 20.00

10. 10. Brann - bretaňská hudba o 20.00

11. 10. Vašek Koubek o 20.00

12. 10. Jimi Čert o 20.00

13. 10. Mirek Paleček & Michal Jeník o 20.00

14. 10. Ta Jana z Velké Ohrady o 20.00

Zoologická záhrada v Prahe je otvorená po celý rok Pražská zoologická záhrada sa po povodňovej tragédii spred dvoch rokov spamätáva. Návštevníci majú možnosť vidieť vyše tristo druhov zvierat. Rôzne zaujímavé expozície a pavilóny ako indonézsku džungľu, pavilón mačkovitých šeliem, tučniakov a goríl.

Zoologická záhrada ponúka cez sobotu a nedeľu program:

11.00 Komentované kŕmenie tučniakov

11.00 Stretnutie pri gorilách

13.00 Kŕmenie vydier

13.30 Predstavujeme naše žirafy

14.00 Stretnutie s veľkými korytnačkami

Program je aktuálny od októbra do marca.

Vstupné v zimnom období

Dospelí 50 českých korún

Deti do 15 rokov, študenti, dôchodcovia a držitelia ZTP 30 českých korún

Rodinná vstupenka 130 českých korún

Otváracia doba je v zimných mesiacoch každý deň od 9.00 do 16.00.

Zoologická záhrada sa nachádza pri Trojskom zámku 120/3, Praha 7 - Troja.

Tel.: 296 11 21 11, Fax: 233 55 67 04, e-mail: zoopraha@zoopraha.cz, www.zoopraha.cz

foto - www.zoopraha.cz

Lucernu ovládnu Maxim Turbulenc

Megakoncert skupiny Maxim Turbulenc sa chystá v nedeľu 10. októbra od 18. hodiny vo Veľkej sále pražskej Lucerny. Akcia vznikla pri príležitosti desiateho výročia založenia skupiny. Sprievodcami programom budú Josef Náhlovský a Josef Mladý. Ako hostia vystúpia napríklad Ivan Mládek & Banjo Band, Jaroslav Uhlíř, Iveta Bartošová, Kamil Emanuel Gott a ďalší.

Veľká sála Lucerny sa nachádza na ulici Štěpánská 61 v Prahe 1. Predpredaj vstupeniek vo Vodičkovej ulici 36, tel. č.: 224 21 20 03. Vstupné je 150 českých korún. FOTO - WWW.DRINKSUNION.CZ