budapeŠŤ

MÚZEÁ A GALÉRIE

8. okt 2004 o 0:00

KASSÁK MÚZEUM

Fotografie Ferenca Haára 1930 - 1980 (do 31. 10. 2004), 100. výročie Tamása Lossonczyho - olejomaľba, grafika (do 31. 10. 2004), Jenö Gadányi - grafika (do 31. 12. 2004).

LUDWIG MÚZEUM

Who if not we...? Surfacing (do 24. 10. 2004), Banga tekercsek: Esterházy Péter a Parti Nagy Lajos (do 24. 10. 2004), Kovács Endre: fotografie (do 10. 10. 2004), Jeanne van Heeswijk: Games People Play (do 31. 10. 2004).

MAGYAR NEMZETI GALÉRIA (MAĎARSKÁ NÁRODNÁ GALÉRIA)

A modell. Ženský akt v 19. storočí (do 6. 2. 2005), Szobotka Imre - kubizmus, 1912 - 1922 (do 24. 10. 2004).

KLUBOVÉ VEČERY

COTTON CLUB, ÉTTEREM

8. 10. Cotton Club Jazz Band o 19.00, Cotton Tánc Show o 22.30

9. 10. Cotton Club Jazz Band o 19.00, ErdŚhegyi Brigitta - večer Sophie Loren o 22.30

13. 10. Budapest Ragtime Band o 19.00

14. 10. Cotton Club Jazz Band o 19.00, Diamonds - koncert dámskej kapely o 22.30

HADES JAZZTAURANT

8. 10. Hades Jazz Band o 20.00

9. 10. Csoki - Pikács duo (džezový klavír) o 20.00

11. 10. Pikács István (džezový klavír) o 20.00

12. 10. Kovács GergŚ (džezový klavír) o 20.00

13. 10. Pikács István a džezová gitara o 20.00

14. 10. Kovács GergŚ (džezový klavír) o 20.00

DIVADLÁ

BUDAPESTI OPERETTSZÍNHÁZ (BUDAPEŠTIANSKA OPERETA)

8. 10. Mozart! o 19.00

9. a 10. 10. Mozart! o 15.00 a 19.00

11. 10. Mária föhadnagy o 17.00

12. 10. Mária föhadnagy o 19.00

14. 10. Rómeó és Júlia o 19.00

KOMÉDIUM

8. 10. Rögv-est o 19.00

9. 10. Striptease o 19.00

12. 10. Milyen jó lenne nem ütni vissza o 19.00

LÉZERSZÍNHÁZ (LASEROVÉ DIVADLO)

8. 10. Roxette o 19.30

9. 10. Vangelis o 19.30

11. 10. Queen o 19.30

12. 10. Mike Oldfield o 19.30

13. 10. Carmina Burana o 19.30

14. 10. Enigma o 19.30

MAGYAR ÁLLAMI OPERAHÁZ (MAĎARSKÁ ŠTÁTNA OPERA)

8. 10. Bohémélet o 19.00

9. a 12. 10. Jenufa o 19.00

14. 10. Anyegin o 19.00

NEMZETI SZÍNHÁZ

(NÁRODNÉ DIVADLO)

8. 10. Czillei és a Hunyadiak o 19.00

9. 10. Hamupipöke o 11.00 a 15.00

9. 10. Györgyike, drága gyermek o 15.00

10. 10. A pesti szín o 19.00

11. 10. Buborékok o 19.00

11. a 14. 10. Revans o 19.00

12. 10. A Senák o 19.00

12. a 13. 10. Sárga liliom o 19.00

13. 10. Gyévuska o 19.00

14. 10. Buborékok o 19.00

Unikátne predmety v Národnom múzeu

V priestoroch Národného múzea prebieha výstava najvýznamnejších maďarských pamiatok z románskeho obdobia. Lákadlom sú najmä cenné kamenné relikvie, ktoré sa zachovali ešte z čias uhorského štátu. Návštevníci si môžu pozrieť pôvodné nástroje, zbrane a technické predmety, ktoré sú unikátnymi kusmi, pretože pochádzajú z oblastí, ktoré neboli nikdy historicky zmapované. Výstava je inštalovaná v prízemí múzea, návštevníci si môžu tiež pozrieť expozície stredovekého a moderného umenia a historickú obrazáreň. Lístky možno zohnať na tel. č.: 36 13 38 21 22 alebo priamo v múzeu každý deň od 10. hodiny, ktoré sídli na Ulici Šándora Bródyho. (saš)

Kúpele navštevovali už starí Rimania

Budapeštianske kúpele sú obľúbeným miestom domácich i turistov. Liečivé účinky sírovej vody, ktoré podporujú imunitný systém, poznali už Rimania. Dajú sa navštíviť každý deň od 10. do 19. hodiny. Za vstup zaplatíte od 200 do 700 forintov. Ak chcete absolvovať zložitejšie procedúry, treba sa vopred objednať.

Rác : leží na južnom konci Tabánu na ulici Hegyalja. Nájdete v ňom starodávny bazén z tureckých čias. Kúpele liečia choroby kĺbov a kože.

Rudas: sú kúpele určené pre mužov, bazén je prístupný aj pre ženy. Každý mesiac sa tu koná veľká tanečná párty.

Széchenyi: kúpele majú vonkajší bazén s vodou z termálneho prameňa a tureckú saunu. Je to rozsiahle kúpeľne centrum liečiace poruchy dýchacej sústavy. (saš)