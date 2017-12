Destinyďs Child sa chcú od polovice budúceho roka venovať sólovým projektom

Los Angeles 5. decembra (TASR) - Beyonce Knowlesová, Michelle Williamsová a Kelly Rowlandová známe ako Destinyďs Child sa rozhodli venovať sa -aspoň ...

5. dec 2001 o 13:22 TASR

Los Angeles 5. decembra (TASR) - Beyonce Knowlesová, Michelle Williamsová a Kelly Rowlandová známe ako Destinyďs Child sa rozhodli venovať sa -aspoň dočasne- sólovým projektom, informoval internetový server E! Online.

K rozchodu troch vokalistiek dôjde však až v polovici budúceho roka, teda po európskom turné, ktoré v dôsledku tohtoročnej jesene plnej napätia preložili na rok 2002. Dcéra producenta formácie Beyonce Knowlesová sa v letných mesiacoch objaví po prvý raz aj na striebornom plátne, a to v komédii Austin Powers: Goldmember.

Laureátky dvoch Grammy Award za pieseň Say My Name sú v súčasnosti považované za jednu z najúspešnejších R&B formácií. Tri atraktívne mladé ženy nemajú predbežne konkrétne predstavy o dĺžke prestávky spoločných projektov. Rozhodne im však nechýba zdravá dávka sebavedomia, o čom svedčí aj nasledujúci výrok Kelly Rowlandovej: Aj Beatles sa najskôr rozišli, aby neskôr úspešne pokračovali v spoločnej dráhe.

Texasanky sa po prvý raz presadili v rebríčkoch hitov pred štyrmi rokmi skladbou Killing Time. Z ich druhého albumu The Writings On The Wall (1999) sa predalo 15 miliónov kusov nosičov zvukových záznamov.