Mach a Šebestová vyrážajú do sveta

5. dec 2001 o 15:02 TASR

Praha 5. decembra (TASR) - Legendárne kreslené postavičky Mach a Šebestová sa rozhodli spoznať skutočný svet pomocou zázračného slúchadla, ktoré ich spolu so psom Jonatánom prenieslo do skutočného sveta. Nová hraná rozprávka Václava Vorlíčka Mach, Šebestová a čarovné slúchadlo, ktorá má dnes slávnostnú premiéru v pražskom multikine Ster Century, prichádza do kín ako darček na Mikuláša.

Spolu so slávnostnou premiérou filmu sa uskutoční aj autogramiáda rovnomennej knihy a na trh bude uvedený kompaktný disk s hudbou a CD-ROM na filmové motívy, pomocou ktorého sa deti budú môcť zahrať na režisérov. Bláznivá komédia vznikla v Ateliéroch Bonton Zlín v koprodukcii s čínskymi partnermi.

Osvedčená dvojica - scenárista Miloš Macourek a režisér Václav Vorlíček sa chopili známej kreslenej rozprávky, v ktorej čarovné slúchadlo splní Machovi a Šebestovej každé, aj to najbláznivejšie prianie. Kreslení hrdinovia sa tak ocitnú v reálnom živote. Bláznivá rodinná komédia stála 38 miliónov korún a distribútori očakávajú, že do českých kín si ju príde pozrieť asi 200.000 divákov.

V hlavných úlohách Macha a Šebestovej sa predstavia deväťročné deti Robert Hájek a Kristýna Květová, ktorí akoby vypadli z oka svojim kresleným predlohám. Slúchadlo do skutočného sveta pričaruje okrem detí aj ich verného psa Jonatána, ktorého si vo filme zahral Jiří Lábus. Ako sa priznal, intenzívne sledoval štvornohých chlpáčov na uliciach a nacvičoval psí pohľad.

Okrem množstva detí, ktoré podľa režiséra nebolo ľahké nájsť, sa vo filme objavia napríklad Stella Zázvorková, Iva Janžurová, Jitka Molavcová, Petr Nárožný a Jana Švandová. O film prejavil záujem čínsky koproducent a tak sa deti pomocou slúchadla vyberú aj na výlet do Číny, kde sa po ich boku objaví aj malý čínsky chlapec.

(spravodajkyňa TASR Katarína Korgová) ed