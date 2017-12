Režisérka Kaze Šindó prišla do Bratislavy osobne predstaviť svoj film

Bratislava 5. decembra (TASR) - Filmový maratón Medzinárodného filmového festivalu Bratislava pokračuje šiestym dňom. Okrem premietania dnes ponúkol aj stretnutie s japonskou režisérkou Kaze Šindó, druhou najmladšou filmárkou spomedzi dvadsiatich debutantov, ktorí sa dostali do súťažnej sekcie.

Do Bratislavy prišla osobne predstaviť svoj film Láska/Džús, ktorý mal na festivale premiéru v utorok. Uvedená snímka odráža jej postrehy zo života, ktoré sa jej zapísali do mysle a chcela ich postupne vyjadriť. Film začala nakrúcať po ponuke japonskej televízie mladým tvorcom. Podmienkou však bolo, že peniaze musia byť preinvestované za dva mesiace. "Bolo to veľmi tvrdé," dodala na tlačovej konferencii s tým, že ju to stálo niekoľko prebdených nocí. V súčasnosti však už pracuje na ďalšom titule, aby uplatnila to, čo chcela a do prvého filmu sa to nedostalo. Snímka Láska/Džús bola podľa jej slov prijatá v Japonsku priaznivo. Ženské publikum ju privítalo ako prejav ženskej sexuality, ktorá zatiaľ nemá v japonskej kinematografii priestor.

Film rozpráva príbeh o Kjoko a Chinacu, dvoch ženách, ktoré spolu bývajú v prízemnom osamelom dome. Kjoko je mladá heterosexuálna žena, ktorá si žije tak, ako sa jej páči. Chinacu je zasa mladá lesbická žena, ktorá svoj život zachytáva na fotografiách ako v denníku. Zaľúbi sa do Kjoko, ktorá ale predstiera, že si náklonnosť Chinacu nevšimla. Tá je zo svojej sexuálnej identity celkom bezradná. Ich vzťah sa však pozvoľna zmení.