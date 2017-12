Najviac ocenení Billboard Music Award získal R. Kelly

Las Vegas 5. decembra (TASR) - Americký hudobný magazín Billboard udelil v Las Vegas hudobné ocenenia Billboard Music Award 2000. Prinášame zoznam laureátov ...

5. dec 2001 o 17:34 TASR

Las Vegas 5. decembra (TASR) - Americký hudobný magazín Billboard udelil v Las Vegas hudobné ocenenia Billboard Music Award 2000. Prinášame zoznam laureátov ocenenia tohto časopisu s veľkou tradíciou v hlavných kategóriách: Umelec roka: skupina Destiny's Child (obhájila prvenstvo z roku 2000) Skupina roka: Destinyďs Child Interpret roka: Shaggy Interpretka roka: Alicia Keysová Album roka: 1 - The Beatles Singel roka: Hanging by a Moment - Lifehouse Soundtrackový singel roka: Independent Woman: Part One - Destiny's Child Nováčik roka: Lifehouse Nováčik roka (ženský): Alicia Keysová Interpret roka v kategórii R&B alebo hip-hop: R.Kelly Interpretka roka v kategórii R&B alebo hip-hop: Jill Scottová Albumový interpret roka v kategórii R&B alebo hip-hop:R.Kelly Singlový interpret roka v kategórii R&B alebo hip-hop: R.Kelly Skladateľ roka v kategórii R&B alebo hip-hop: R.Kelly Album roka v kategórii R&B alebo hip-hop: TP-2.com - R.Kelly Singel roka v kategórii R&B alebo hip-hop: Fiesta - R.Kelly feat. Jay-Z Albumový interpret roka: Shaggy Country umelec roka: Tim McGraw Singlový interpret country roka: Tim McGraw Albumový interpret country roka: Tim McGraw Country album roka: Greatest Hits - Tim McGraw Country singel roka: Ain't Nothing 'Bout You - Brooks and Dunn Mužský country umelec roka: Tim McGraw Nováčik country roka: Jamie O'Neal Singlový umelec roka podľa výskytu v hitparáde Hot 100: Destiny's Child Singlové duo alebo skupina roka podľa výskytu v hitparáde Hot 100: Destinyď Child Umelec roka v kategórii moderný rock: Linkin Park Singel roka v kategórii moderný rock: Incubus Rockový umelec roka: Godsmack Rapový umelec roka: Lil Romeo Rap singel roka: My Baby - Lil Romeo Osobitná cena za debut prvých štyroch albumov na priečke č.1 rebríčka: DMX Osobitná cena za najvyšší predaj titulu v prvom týždni:ďN Sync - Celebrity Cena za celoživotné dielo: Janet Jacksonová Cena storočia: John Mellencamp