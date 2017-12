Paul McCartney verí na zázrak

Paul McCartney: Driving Rain * EMI 2001

5. dec 2001 o 16:24 PETER BÁLIK

„Dobrý album musí dobre znieť v aute a zároveň aj v kúpeľni,“ hovorí Exbeatle Paul McCartney o svojom novom albume Driving Rain. Pôvodne to mala byť tanečná nahrávka, ktorá by konkurovala Madonne a Britney Spearsovej. Jeho priatelia mu to však vyhovorili.

McCartney nahráva ako za starých beatlesovských čias. Objavuje stratené čaro hry na basgitaru a je hrdý na nový album. Mohli by ste ho nazvať ďalšou nahrávkou Paula McCartneyho, ale podľa neho je niečím výnimočný. „Znie, ako keď skupina nahráva v garáži,“ povedal s iskrou v očiach pre agentúru Launch. Takto naposledy pracoval so skupinou Wings pred dvadsiatimi rokmi.

Počas života ešte nedostal toľko úderov ako za posledné roky. Po tom, čo sa svet zamiloval do Flaming Pie, možno jeho najlepšieho sólového albumu, mu zomrela manželka a životná láska Linda. A iba pred niekoľkými dňami zomrel George Harrison, jeden z jeho najlepších priateľov.

Bol to Ringo Starr, bývalý bubeník slávnej štvorky, ktorý mu vnukol, ako by mal znieť nový materiál. McCartney mu vo februári pustil niekoľko nových pesničiek. Pieseň From Lover to a Friend, neskorší prvý singel, sa Ringovi páčila najviac. „Zároveň povedal, aby som to príliš nekomplikoval,“ povedal pre Reuters Paul o zvukovej jednoduchosti nového diela.

Paul McCartney nahral stovky piesní, ale pri tvorbe novej začína vždy odznova. „Poznám oveľa múdrejších skladateľov. Ja sa snažím vedieť o hudbe čo najmenej,“ hovorí uznávaný skladateľ. Stačí mu málo, aby vymyslel nejakú skladbu. Podľa signalizačného zariadenia, ktoré v jeho byte v Los Angeles neustále oznamovalo: Niečo je otvorené, zložil titulnú skladbu Driving Rain. Text ďalšej skladby About You odpísal zo správ indických novín The India Times.

Paul McCartney je jediný, kto sa rozhodol niesť bremeno slávnej štvorice. Vydržal, aj keď je jeho tvorba stále porovnávaná s nahrávkami z beatlesovského obdobia. „Beatles sú mojou osobnou obludou, aj keď ju mám rád,“ povedal dánskym novinám Dagens Nyheter.

Jeho prvé dva albumy prepadli podobne ako aj McCartneyho debutová platňa s novou skupinou Wings, ktorú založil po rozpade The Beatles. Po tom, čo Lennonovi začal v polovici sedemdesiatych rokov dochádzať nápady, nahral McCartney s Wings možno svoje najlepšie veci. V osemdesiatych rokoch plával v prúde neškodného popu, z ktorého sa vynorili až Flowers In The Dirt. Zatiaľ posledným McCartneyho vrcholom sa stal album Flaming Pie.

Paul tvrdí, že by mal veriť na zázrak viac než iní ľudia. „Stále sa pýtam, ako môže ľudí rozplakať kúsok hudby, ak neobsahuje ani jedno slovo? Nechápem to, ale viem, že sa to stáva. Teším sa na zázraky a som spokojný,“ tvrdí na svojej internetovej stránke McCartney.