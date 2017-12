Zomrel Superman Christopher Reeve

V nedeľu večer zomrel americký herec Christopher Reeve. Mal 52 rokov. Z filmového plátna bol známy najmä ako Superman, ktorého hral prvýkrát už v roku 1978.

12. okt 2004 o 0:00 (čtk)

Pred deviatimi rokmi spadol z koňa a odvtedy bol paralyzovaný. Príčinou jeho smrti bolo zastavenie srdca. Zomrel v nemocnici v Mount Kisto, neďaleko New Yorku, kam ho v sobotu previezli po tom, čo upadol do kómy. Z nej sa neprebral, k čomu iste prispela aj dlhodobá infekcia, ktorá znížila jeho imunitu.

Reeve sa počas svojej kariéry snažil, aby nezostal hercom jednej úlohy. Hral vo vyše štyridsiatich filmoch, zväčša televíznych. Tesne pred nehodou si v roku 1995 zahral vo filme Mimo podozrenia (Above Suspicion) - práve postavu muža odsúdeného k životu na vozíčku.

Pri osudnom úraze (kôň sa nečakane zastavil pred prekážkou, Reeve cez ňu preletel a dopadol priamo na hlavu) utrpel zlomeninu prvého a druhého krčného stavca, porušila sa mu miecha i nerv, ktorý zabezpečuje činnosť bránice. Život mu zachránila okamžitá lekárska pomoc, ostal však bez pohybu a dýchanie mu zabezpečovali prístroje.

Reeve sa nevzdával, päť hodín denne opakoval s pomocou ošetrovateľky jednoduché cviky a po piatich rokoch zistil, že dokáže pohnúť ukazovákom na ľavej ruke. Minulý rok už dokázal spraviť niekoľko krokov v bazéne.

K hranému filmu sa vrátil v roku 1997 - najprv ako režisér televízneho filmu In The Gloaming (Za súmraku). O rok neskôr bol producent remaku Hitchcockovho filmu Okno do dvora a hral v ňom aj úlohu muža na vozíčku, ktorý sa náhodou stane svedkom vraždy.

Christopher Reeve bol ženatý a mal tri deti. Posledné roky sa sústredil aj na pomoc postihnutým ľuďom s podobným osudom, ako mal on. V máji 2002 spolu s manželkou Danou otvorili centrum, kde sa ochrnutí ľudia učia samostatnosti, aby sa mohli vrátiť späť do života. Aktívna je rodinná nadácia Reevovcov - tá rozdeľuje peniaze vedcom, ktorí hľadajú spôsoby, ako napraviť fatálne poranenie miechy. Reeve podporil i výskum kmeňových buniek, spojený s klonovaním - v klonovaní videl nádej na prekonanie svojho ochrnutia.

Reeve sa nedávno vyjadril k námahe, ktorú má pri cestovaní do Hollywoodu: "Odmietam dovoliť svojej bezvládnosti, aby mi určovala, ako mám žiť svoj život. Nechcem byť bezstarostný, ale stanovenie si cieľa, ktorý až vyvoláva obavy, veľmi pomáha uzdraveniu."