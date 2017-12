Jakubisko žiada na súde za "Cigánov" od Novej scény milión korún

12. okt 2004 o 18:47 TASR

Bratislava 12. októbra (TASR) - Milión korún a zákaz šírenia autorského žiada súdnou cestou známy slovenský režisér Juraj Jakubisko od divadla Nová scéna (NS) v súvislosti s úspešným muzikálom Balada o zlodejovi koní alebo Cigáni idú do neba.

Súdny spor na Okresnom súde Bratislava I dnes odštartoval výpoveďou samotného režiséra žijúceho v Prahe. Jakubisko tvrdí, že Nová scéna hrala muzikál Balada o zlodejovi koní alebo Cigáni idú do neba podľa jeho scenára s malými odlišnosťami, pričom použila viaceré jeho nápady. Podľa jeho slov v lete 2001 ho oslovil vtedajší riaditeľ divadla NS Marek Ťapák s ponukou práce na muzikáli na námet známeho filmu zo sovietskej éry Cigáni idú do neba. Režisér majúci slabosť pre túto tému ponuku prijal a pustil sa do práce bez toho, aby uzavrel písomnú zmluvu. Jakubiskovi sa nepozdával pôvodný scenár z pera českého autora a preto napísal vlastný režijný scenár, ktorý predložil vedeniu divadla na odsúhlasenie. Viete, film bol pre súdruhov a toto je o niečom inom, spresnil. Jakubisko napríklad vypustil Makara Čudru i Gorkého a vymyslel si postavu cigánky Izergil, ktorá celý príbeh rozpráva.

"Nemali žiadne výhrady a ani finančné limity," konštatoval Jakubisko. Režisér známy svojou pedantnosťou nebol napríklad spokojný s výkonom hercov a tak pozval z Brna známu učiteľku tanca a spevu rómskeho pôvodu Idu Kellerovú. Rovnako navrhol točiacu scénu a vypracoval okrem náčrtu javiskovej scény i maketu, ktorú používali pri skúškach. Spolupracoval tiež pri tvorbe kostýmov. Za prácu mu Nová scéna nevyplatila ani korunu, pričom si ubytovanie a cestu hradil z vlastného vrecka. Jakubisko plánoval na javisku veľkú nafukovaciu perinu. "Cigáni bez peria, to by jednoducho nešlo," vysvetľoval Jakubisko. Po nezhodách so Štefanom Kožkom, ktorého Nová scéna uvádzala pri predstaveniach ako režiséra, a nedodržaní pôvodných zámerov došlo podľa Jakubiska k nedobrovoľnému skončeniu spolupráce asi mesiac pred novembrovou premiérou v roku 2001.

Jakubisko pre TASR exkluzívne uviedol, že je sklamaný z celej kauzy. Nemám rád, keď sa divák podceňuje, zdôraznil. Bola tu veľká šanca dať divákovi niečo pekné, čo ho rozosmeje i rozplače, je to príliš silná téma, škoda, že to takto dopadlo, dodal Jakubisko, ktorý odmietol ponuky viacerých českých divadiel, aby "Cigánov" urobil pre nich. Hoci muzikál po uvedení v roku 2002 bol na Novej scéne najnavštevovanejším prestavením, s výsledným produktom nie je Jakubisko spokojný. K očisteniu svojho mena súdnou cestou sa rozhodol, pretože sa o ňom šírili nepravdivé reči, že sa nevedel vtesnať do mantinelov divadla. Došlo k poškodeniu mojej umeleckej úrovne, spresnil. Na pol milióna si vyčíslil svoje náklady a na pol nemajetkovú ujmu. Svoje tvrdenia o poškodení umeleckého mena okrem iného opiera o medializované údajné výroky herečky Magdy Pavelekovej, podľa ktorých ju režisér mal nabádať, aby sa na javisku vymočila do ohňa.

Právna zástupkyňa Novej scény žiada Jakubiskovu žalobu zamietnuť v celom rozsahu. Trvá na tom, že ide o iné dielo, ktoré režíroval Kožka. Potvrdila, že NS nevyplatila Jakubiskovi ani korunu a neuzavrela s režisérom žiadnu písomnú zmluvu, pričom Jakubisko mal počas štyroch mesiacov príprav muzikálu úlohu manažéra.

Pojednávanie bolo odročené, pričom sa čaká na vyjadrenie strán k predbežnému opatreniu.