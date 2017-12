Odporúčame (čo ešte môžete na festivale vidieť)

„A vám osobne nevadí, že vo vašich fabrikách v Indonézii pracujú dvanásťročné deti?“ (otázka na riaditeľa firmy Nike). „Nie sú tam žiadne dvanásťročné. Všetky majú aspoň 14.“

5. dec 2001 o 21:29 (CDtip)

Veľký (sekcia Pod sukňami médií)

štvrtok 12.15 h, piatok 15.00 h

Toto je skutočný americký sen – čím zamestnanci tovární usilovnejšie pracujú, tým má ich podnik väčší zisk, a čím má väčší zisk, tým skôr sa pokúsi ďalej expandovať tak, že všetkých zamestnancov prepustí a továreň prenesie do Mexika. V netradičnom dokumente v štýle investigatívnych televíznych reportáží kladie Michael Moore otáznik nad zmyslom a etikou konania veľkých amerických korporácií. A okrem toho je to aj veľká zábava – tušili ste, že ak si telefonicky objednávate letenku, vašu požiadavku na druhom konci linky možno nezaznamenáva sympatický mladý muž v obleku, ale skôr nájomný vrah, ktorý si práve odpykáva svoj trest vo väzení a práca pre leteckú spoločnosť je pre neho obdobou nášho lepenia obálok?

Monty Python: Zmysel života (sekcia Premiéry)

štvrtok 18.00, piatok 15.45, sobota 19.15

Ak sa v kine tiež vždy pochechtávate už na začiatku výstupu, v ktorom rímski vojaci prikážu úbohému Ježišovmu súčasníkovi tisíckrát gramaticky správne napísať „Rimania, choďte domov“ (Život Briana) a dokážete si znova a znova vychutnávať scénu, v ktorej útočiacich rytierov na koňoch tesne pred dobitím hradu zbalí britská polícia kvôli vražde pri nakrúcaní predchádzajúcej scény (Svätý grál) určite nevydržíte čakať do jari, kedy sa v našich klubových kinách objaví tretí film britskej skupiny Monty Python. Slovenská premiéra bola na festivale v utorok, film si môžete pozrieť ešte aj vo štvrtok, v piatok a v sobotu.

Polovážne (sekcia Európsky film)

piatok 13.15 h

- Luke, rýchlo, k našej kozmickej lodi sa blíži nepriateľ! O desať minút všetci prídeme o život! - Hmmm... a aký je vlastne tento náš život? Kam smerujeme? A aký to má celé zmysel? Takto nejako by vyzeral film, ktorý by chcel do kín pritiahnuť priaznivcov vesmírnych naháňačiek v štýle Star Treku a zároveň neuchopiteľnej metafyziky Bergmanových filmov. Hrdinovia skvelej poľskej komédia Polovážne však majú aj množstvo ďalších nápadov na filmy, ktoré by mohli uspokojiť ich producenta hľadajúceho kasový trhák – severská dráma o nepokoji, ktorý do domu prinesie plyšový medveď, životopis Chopina ako škandalózny príbeh nespokojného vidiečana, kafkovský Proces s človekom, ktorý nechce pozerať televízne seriály, psychologická sonda do života policajtov rozháňajúcich protikomunistické demonštrácie a napokon klasika, Rómeo a Júlia, zato však hneď v štyroch verziách. Po rozsvietení svetiel sa budete hanbiť, že ste zaplatili len za jeden film.

(Všetky filmy sa premietajú v Ster Century Cinemas.)