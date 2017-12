MFF Bratislava: menej atmosféry, viac filmov

>„Super vstupné len 69 korún“ – neustále opakovaná veta v upútavke na 3. Medzinárodný filmový festival v Bratislave zrejme najlepšie vystihuje zmenu, ktorou za uplynulý rok jeden z dvoch veľkých slovenských filmových festivalov prešiel.

5. dec 2001 o 21:29 (CDtip)

Kým pred rokom festival charakterizovali nekonečné rady a premietanie často v provizórnych podmienkach, s divákmi usadenými na narýchlo prinesených stoličkách, tento týždeň filmových nadšencov vítajú luxusné a zväčša poloprázdne kinosály. Lístky sa predávajú za pultom s kolou a na festivale tak máte jedinečnú príležitosť vychutnať si klubové filmy so zvukovým sprievodom chrúmania pukancov.

Filmový festival v kúte nákupného centra teda stratil minuloročnú študentskú atmosféru. (Hoci tu, paradoxne, vďaka zvýšenému vstupnému môžete vidieť mimoriadne veľa „študentov VŠMU“ – ich akreditácia stojí len tristo korún a tak študentské akreditácie na falošné potvrdenia získavajú aj všetci známi a príbuzní skutočných študentov tejto školy.)

Na filmovom festivale sú však podstatné filmy – a tých si tu každý užije skutočne do sýtosti. Okrem súťažnej sekcie prvých a druhých hraných filmov festival ponúka aj silnú sériu Európskych filmov (vidieť ešte môžete napríklad poľskú komédiu Polovážne, drámu Aimee a Jaguar či zaujímavý belgicko-holandskú francúzsky film Každý slávny), profil holandského režiséra Johana van der Keukena, sekcie venované argentínskemu a kanadskému filmu i filmy nezávislých tvorcov (Nezávislé kino).

Pozoruhodná je sekcia Pod sukňami médií ponúkajúca filmy z 90. rokov mapujúce rôzne oblasti mediálnej scény – od mediálnej manipulácie (Pravdivejší než život) cez desivé možnosti pôsobenia médií (Bennyho video, Zabíjač psov, Sestrička Betty, Zamilovaný Thomas) až po dokument o fenoméne paparazzi (Cvakni ich) a ukážku tej najlepšej investigatívnej žurnalistiky (Veľký).

Na tohtoročný festival sa už na rozdiel od toho posledného asi nevyberiete len tak, stretnúť sa so známymi a priamo na mieste si nechať od nich odporučiť film, ktorých ich práve nadchol - filmov sa tu už premieta príliš veľa a miesta na stretnutia v priestore medzi ôsmimi kinosálami primálo.

Urobíte však chybu, ak sa sem do soboty, kedy festival končí, nevyberiete z celkom racionálnych dôvodov – na dobré filmy, ktoré skutočne už zrejme nikde inde neuvidíte.