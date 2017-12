Veľkú cenu SOZA získal Marián Varga

13. okt 2004 o 0:26 TASR

Bratislava 12. októbra (TASR) - Slovenský ochranný zväz autorský (SOZA) odovzdával dnes svoje výročné ceny v šestnástich kategóriách. Osobitne v oblasti vážnej, populárnej, folklórnej a dychovej hudby.

Veľkú cenu SOZA, o udelení ktorej rozhoduje výbor zväzu, si z bratislavského hotela Holiday Inn odniesol tohto roku Marián Varga a do zlatej knihy pribudli mená Jána Cikkera a Tibora Andrašovana.

O udelení ďalších štrnástich cien rozhodol štatistický výsledok údajov o skutočnom použití hudby vo vysielaní rádií, televízií a na koncertoch. Cenu pre najúspešnejšieho autora hudobných diel získal aj tento rok Kamil Peteraj. Cena za najúspešnejšie uvádzanie tvorby v zahraničí pripadla Alexandrovi Moyzesovi, ktorého skladba Znejú piesne po chotári dostala aj ocenenie za najúspešnejšiu skladbu v oblasti vážnej hudby. Z populárnych skladieb zvíťazil singel Ivana Táslera a Vladimíra Krausza Kým stúpa dym. Krausz sa však spolu so speváčkou Katkou Knechtovou môže tešiť aj z Ceny SOZA za najúspešnejšiu skladbu mladého autora v oblasti populárnej hudby, ktorá sa udeľuje autorom do 35 rokov. Konkrétne ju dostali za pesničku Naoko spím. Najhranejšou skladbou zahraničného autora bola podľa štatistiky skladba Forever and for Always, ktorej spoluautorkou i interpretkou je speváčka Shania Twain.

V dychových skladbách zvíťazila Za mňa i za teba od Jozefa Baláža. Folklórne prvenstvo si pripísal Miroslav Dudík za pieseň Muzikanti kemu hráte. Cenu Gejzu Dusíka pre komerčnú rozhlasovú stanicu s najväčším podielom domáceho repertoáru si tohto roku odnieslo Rádio Lumen. Cenu SOZA za najúspešnejšiu skladbu mladého autora v oblasti vážnej hudby získal Anton Steinecker, v oblasti dychovej hudby Jozef Lehocký a vo folklórnej hudbe Ľubomír Šebej.

Cenu SOZA za najúspešnejší nosič zvukového alebo zvukovo-obrazového záznamu zahraničného repertoáru získalo vydavateľstvo Universal Music ČR za album H.Vondráčková-Platinová Helena. Z domácich si cenu odnieslo vydavateľstvo Forza Music za album Okey Vianoce.