Horkýže slíže spojili svoj nový album so Saxanou

"Ritero Xaperle Bax je kúzlom, ktoré odznelo v českej komédii Dívka na koštěti. V čarodejníckom jazyku to znamená Oslíčku, otřes se!," vysvetľuje spevák, basgitarista a textár Kuko podivný názov nového albumu v súčasnosti asi najpopulárnejšej slovenskej

13. okt 2004 o 0:00

skupiny Horkýže slíže, ktorý vychádza 18. októbra.

Na jeho obale sú štyria podivní frajeri s tetovačkami, oblečení do čiernej koženky, ktorí akoby vypadli z oka moravským metalovým skupinám osemdesiatych rokov. Keď vyslovíte zaklínadlo, tak by sa metalisti mali premeniť na pôvodných členov Horkýže slíže - Doktora, Kuka, Sabotéra a Jeana Claudea Vandela, presne tak, ako to je v spomínanom populárnom filme o Saxane. "Na fotke sú kamaráti a technici, pohybujúci sa okolo našej skupiny," popisuje Kuko vtipný obal.

Nový album nitrianskej kapely je akýmsi kompromisom medzi poslednými dvomi albumami - hitovým Kýže slíž a nasledujúcim Alibaba a štyridsať krátkych songov. Ten bol zas zmesou miniatúrnych pesničiek a hovoreného slova na spôsob Horkýže slíže. "Pôvodne to mal byť normálny pesničkový album, ale zase sa nám nazhromaždilo veľa malých nápadov, ktoré sme sa rozhodli použiť. Je to tak pol na pol," vysvetľuje gitarista Doktor.

Ritero Xaperle Bax pojednáva o rockeroch, ktorí zablúdili na technopárty. Je tam prerozprávaný dokument o Tibete a himalájskych horách z úst zabávača Petra Marcina. Mihnú sa tam sršne, redaktor z BBC, Sanchez alebo gajdista Fera ze Skalice. Jednu zo skladieb spieva vraj Ozzy Osbourne.

V iných skladbách, ako napríklad Svobodnoje Vremja, potvrdili Slíže povesť obscénnej skupiny, pred ktorou sa trasú rodičia, ako aj niektorí slovenskí primátori, ktorí skupine zakázali hrať vo svojom meste. "V skutočnosti až štyridsať percent našich nových pesničiek má oplzlý význam, ktorý potom zjemníme, pretože pre širokú verejnosť sú nepoužiteľné. Niekedy to zachádza až do porna. Tento album je skôr soft," bráni sa Kuko, ktorý tvrdí, že si skupina v textoch dovoľuje, čo sa dá, len sa hranica únosnosti posúva.

Slovenský úspech tejto punkovo-hardrockovo-recesistickej skupiny si všimli aj susedia v Česku, kam Slíže vyrážajú na veľké koncertné turné. "Tamojšie publikum nás prijíma veľmi dobre. Asi preto, že ich kapely pôsobia na pódiu staticky, my však beháme ako blázni, vtipkujeme s publikom a strieľame si zo seba. Po jednom koncerte prišiel za nami kamarát z jednej českej skupiny, ktorý povedal, že to, čo stvárame, si môže dovoliť iba Bowie a Horkýže slíže," tvrdí Doktor.

Kapela, fungujúca od roku 1992, vydala sedem albumov. Presadila sa až v roku 2002 s platňou Kýže slíž, ktorej úspech podporila aj fingovaná kauza Pročko verzus Horkýže slíže. Z Kýže slíž a Alibaba a štyridsať krátkych songov sa na Slovensku predalo až 43-tisíc nosičov.

PETER BÁLIK