Bol to taký priateľský podvod

14. okt 2004 o 0:00 ELA NAHÁLKOVÁ

Režisér Filip Remunda pri svojom diele - priateľskom podvode. FOTO - ČESKÝ SEN



Posledný májový deň 2003 sa na veľkej lúke pri Prahe zhromaždila tisícka ľudí. Prilákala ich tam masívna reklama na nový hypermarket Český sen. Niektorí čakali od štvrtej ráno až šesť hodín, aby mohli byť v hypermarkete prví. Privítalo ich tam však len lešenie a plachta s nápisom. Po otvorení bariér zákazníci najprv kráčali, neskôr sa rozbehli a po odhalení podvodu kráčali naspäť. Niektorí so smiechom, iní nadávajúc.

Absolventský film Český sen v réžii Víta Klusáka a Filipa Remundu, študentov FAMU, zachytil celý proces vytvárania reklamnej ilúzie. Polemická snímka, ktorá sa v Bratislave predstavila na Dňoch dokumentu, sa bude premietať na jihlavskom festivale dokumentárneho filmu a do slovenských kín príde 18. novembra.

O nakrúcaní a dôvodoch, prečo film vznikol, sme sa rozprávali s jedným z režisérov FILIPOM REMUNDOM.

Mali ste strach z reakcií ľudí, ktorí prišli na otvorenie hypermarketu?

"Vystrašili nás armádni psychológovia - špecialisti na davové správanie a davové psychózy. Odporučili nám, aby sme použili ochranku, aj záchranku. Poslúchli sme. Ale keď sa tých tisíc ľudí, ktorí prišli o desiatej ráno na otvorenie, rozbehlo, dostali sme obrovský strach a utiekli sme. Vzdialili sme sa asi na desať minút a potom sme sa vrátili, keď okolo nás lietali kamene."

Na vás?

"Nie, na bilbordy, na našu reklamu. Boli sme radi za ten symbolický obraz, že ľudia kameňujú reklamu. Potom sa však ľudia okolo nás rozostúpili a začali na nás dosť agresívne naliehať, aby sme im vysvetlili, čo sme tým chceli povedať."

Prečo ste to urobili?

"Ako sme sa naučili manažérsky odpovedať: Pre peniaze, pre slávu. Pre radosť z tvorby a aby sme sa dištancovali od reklamy ako takej. Veľa našich spolužiakov robí totiž namiesto filmov reklamu, pretože tá lepšie vynáša."

Podal niekto na vás žalobu?

"Je zaujímavé, že nás nezažaloval nikto z ľudí, ktorí bežali k hypermarketu. Pokúša sa nás však žalovať reklamná agentúra, ktorá vo filme vystupuje a vymýšľala spolu s nami ten podvod. Asi si myslí, že film pre ňu nebol adekvátnou reklamou."

V jednej zo scén filmu povie pracovník reklamnej agentúry: Neviem, či vy, filmári, ste zvyknutí ľudí klamať, ale my v reklame ľudí neklameme.

"To je jedna z najdôležitejších scén, hovorí o tom, ako sa reklama pozerá sama na seba. Vytváranie ilúzie o tom, že keď budem piť túto whisky, tak vedľa mňa bude, pochopiteľne, sedieť táto nádherná slečna, sa považuje za hru a nie za lož. Reklama sa pritom tvári, akoby to, čo ponúkala, boli tie najpodstatnejšie veci v živote."

Často sa hovorí, že ste urobili podvod za štátne peniaze. Čo vy na to?

"Peniaze na tento projekt sme dostali zo Štátneho fondu na podporu kinematografie, v ktorom sú peniaze zo vstupeniek na filmy. Rozpočet na film bol 19 miliónov. Verejné zdroje tvorili pritom dvadsať až dvadsaťpäť percent rozpočtu, ostatné peniaze sme získali zo súkromného sektoru, k čomu nám často pomohlo to, že sme mali oblečené luxusné obleky a naleštené topánky."

Cítili ste sa ako podvodníci?

"Bol to taký priateľský podvod. Ako podvodníci sme vystúpili pred ľudí a tvárou v tvár sme sa im snažili vysvetliť, prečo sme to urobili. Zodpovednosť sme zobrali na seba - právnu aj ľudskú. A priateľský podvod to bol preto, že nebol namierený proti ľuďom, ktorých sme podvádzali."

Hovoríte, že ste sa nechceli smiať z ľudí, ktorí naleteli na váš podvod, ale diváci sa v kine smejú. Znamená to, že vás nepochopili?

"Smejú sa sami na sebe. Pre nás je dôležité vytvárať filmy prostredníctvom smiechu. Filmy, kde nehrá patetická hudba. Autentické reakcie ľudí, to nie je vysmievanie."

Je vám niečoho z toho, čo ste spravili, ľúto?

"Slovami kolegu Klusáka, je nám ľúto, že správa, ktorú týmto filmom hovoríme, sa asi nedostane k niektorým zákazníkom Českého sna, pretože sa v televízii nepozerajú na dokumenty, alebo vôbec nechodia do kina. Z nedávneho výskumu vyplýva, že dvanásť percent obyvateľov Českej republiky si stále myslí, že Český sen je hypermarket. A to potom, ako o nás vyšlo 196 článkov v tlači, vysielalo sa kvantum reportáží v rozhlase a televízii, minister kultúry bol interpelovaný komunistickou stranou a otázkou sa zaoberal aj parlament. To dokazuje, že niektorí ľudia sa vôbec nezaujímajú o správy a informácie, ale zato veľmi intenzívne sledujú reklamu."

Chystáte sa v budúcnosti nakrútiť podobne dráždivý film?

"Posilnení víťazstvom Michaela Moora v Cannes sa chystáme nakrútiť neoficiálny portrét Václava Klausa. Dozvedeli sme sa, že vraj Český sen veľmi zaujal Viktora Koženého, takže s financovaním by nemal byť problém."