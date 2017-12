Tri nové hudobné albumy pre dospelých

Ich nahrávky nikdy nebúrali hitparády, pretože ich hudba je príliš dospelá na to, aby súperila s popovými hviezdičkami alebo mladíckymi nazlostenými pozérmi. Albumy od k. d. lang, Elvisa Costella alebo Bena Harpera nie sú sezónnou udalosťou, ale zárukou

14. okt 2004 o 0:00 PETER BÁLIK

Elvis Costello. FOTO - UNIVERSAL



hudby, ktorá tak rýchlo nezostarne.

Kanadská speváčka k. d. lang vydala v jeseni pozoruhodnú kolekciu prevzatých piesní, ktorá by mohla byť oslavou kanadského pesničkárstva alebo aj "Veľkým kanadským spevníkom". Album Hymns of 49th Parallel je zbierkou nielen jej obľúbených autorov, ale zároveň aj najlepších kanadských pesničkárov od Neila Younga, Leonarda Cohena, Joni Mitchellovej alebo Brucea Cockburna.

Nadanej speváčke s prekrásnym plným hlasom sa nikdy nepodarilo preraziť naplno vlastným repertoárom. Ako interpretka prevzatých skladieb je však výborná. V klasických veciach Mitchellovej (Jericho a A Case Of You) spieva s prehľadom komplikované melódie, pritom jej výraz nie je škrobený, ale príťažlivý, ktorému nechýba jemnosť a cit. Speváčka sa k originálom správa úctivo, ale to neznamená, že k notoricky známym pesničkám nepridáva niečo nové. Jej coververzia Cohenovej skladby Bird On A Wire potvrdzuje základné pravidlo pesničkárstva - piesne sa totiž skladajú na to, aby ich mohli spievať druhí.

Britský spevák a skladateľ Elvis Costello je jedným z najuniverzálnejších skladateľov súčasnej popmusic. Pred dvoma rokmi prišiel s albumom When I Was Cruel so stabilnou skupinou The Attractions, s ktorou v sedemdesiatych rokoch odštartoval svoju bohatú dráhu. Potom nahral album pomalých swingových vecí North, dokonca stihol napísať hudbu na balet, ktorá vyšla na albume Il Sogno. Pre úplnosť, tento rok sa podieľal aj na albume džezovej speváčky a jeho novej manželky Diane Krallovej!

Pozornosť hudobných kritikov však púta jeho najnovší album The Delivery Man, ktorý je Costellovou poctou americkej hudbe. Tento hudobník sa nikdy netajil láskou k nezávislej country scéne. Po punkových začiatkoch nahral zopár country albumov, ale Delivery Man je oveľa komplexnejší. Majiteľ srdcervúceho hlasu, autor náročnejších textov a nie príliš jednoznačných melódií ponúka krásne balady ako Country Darkness, Either Side Of The Same Town alebo The Scarlet Tide, známej z filmu Návrat do Cold Mountain. Dokáže byť aj ostrý a dotieravý v rokenrolových vypalovačkách Bedlam a Monkey To Man. Nie všetky jeho albumy sú vydarené, tento však patrí k jeho najlepším.

Meno Ben Harper na európskom kontinente nie je príliš známe, ale na americkej pôde patrí tento rodák z Los Angeles k najlepším koncertným umelcom. Jeho nahrávky, na ktorých dominuje slide gitara, vždy vychádzali zo základných štýlov, z bluesu, folku a funku. Najnovší album There Will Be A Light je určite jeho najtradičnejšou nahrávkou, ktorou sa dotkol koreňov americkej hudby.

Hlavne preto, že na nahrávke hosťuje vokálny gospelový súbor Blind Boys Of Alabama, pätica slepých starých černochov s "hlasmi anjelov". Album tvoria tradicionály, coververzie a pôvodné Harperove skladby. V niečom je táto jedenásťpesničková kolekcia dokonalá. Blind Boys Of Alabama jej dávajú skúsenosť ostrieľaných hudobníkov, ktorí sa vždy považovali za služobníkov božích, a Harper zas mladícku vášnivosť, skladateľskú zručnosť a lásku k tradícii.