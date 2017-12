ViedeŇ

Viedeň sa v najbližších dňoch zmení na mesto filmuVo Viedni sa bude konať od 15. do 27. októbra už 42. ročník nesúťažného Medzinárodného filmového festivalu - Viennale. V piatich kinách Gartenbau, Metro, Urana, Stadtkino a Filmmuseum bude odpremietaných 298 filmov zo 44 krajín. Okrem šiestich čínskych filmov a jedného filmu z Kazachstanu, sú na programe filmy západných kinematografií. V hlavnom programe je po 13 filmov z USA a Francúzska, štyri z Nemecka, tri z Argentíny a domáca kinematografia je zastúpená koprodukčným nemecko-rakúskym filmom Koniec tučných rokov.

Na slávnostnom otvorení festivalu v kine Gartenbau v piatok 15. októbra bude uvedený francúzsky hraný film Ako obrázok. Je to druhý režijný film herečky Agnes Jaouiovej, ktorý bol ocenený v tomto roku v Cannes. V programe Viennale je zastúpených dvadsať filmov z MFF v Cannes. Nechýbajú ani filmy z filmových festivalov v Berlíne, v Karlových Varoch, Mníchova či Benátok. Do Viedne sa chystá takmer sedemdesiat osobností svetovej kinemotagrafie. Napríklad slávna Emmanuelle - Sylvia Kristelová sa osobne zúčastní premietania filmového portrétu venovanému práve jej. Ďalšou hviezdou festivalu bude hollywoodska hviezda Lauren Bacallová, ktorej je venovaná veľká retrospektíva jej slávnych filmov, napríklad Hlboký spánok, Mať a nemať, Key Largo.

ŠTEFAN VRAŠTIAK

Ohrozenú krásu sveta sprostredkuje Bertrand z vtáčej perspektívyAž do 31. októbra sú v komplexe múzeí MuseumsQuartier vystavené snímky francúzskeho fotografa Yanna Arthus-Bertranda. Výstava s názvom Earth from Above je umiestnená pred múzeom. Na 120 veľkoformátových billboardoch prezentuje impozantné snímky zeme, ktoré Arthus-Bertrand odfotil z helikoptéry.

V priebehu posledných 15 rokov preletel Arthus-Bertrand ponad viac ako 100 krajín sveta. Tento projekt ho previedol od primitívnych beduínskych kmeňov cez púšť Malis až po brazílske slumy, od amazonskej džungle až k sopkám Islandu.

Výstava bola po prvýkrát prezentovaná v Paríži. Medzičasom zavítala do iných miest, ako napr. Londýna, Buenos Aires, Amsterdamu či Lisabonu.

Fotografie Artus-Bertranda vo Viedni sú doplnené textami a miestami vzniku snímok, zaznamenanými na mape sveta. Záujemcovia si môžu k výstave zakúpiť knihy a plagáty fotografa Arthus-Bertranda.

Výstava sa nachádza pred MuseumsQuartierom na nám. Museumsplatz 1 v centre Viedne. Je otvorená denne od 10.00 do 20.00.

Výstava je prístupná zdarma.

Tango hrajú na všetky spôsoby

Sargfabrik pripravuje na 20. až 23. októbra hudobné dni pod názvom Klangaspekt. Klangaspekt je venovaný tangu, ktoré prekračuje zvyčajné hudobné partitúry - teda atipico - a pritom hudobný základ zostáva zachovaný.

O rozšírenie prvej vlny popularity tanga sa zaslúžil Astor Piazzollas so svojím Tangom nuevo. Piazolla rozvinul tango od tanečnej hudby k hudbe umeleckej tak, že prepojil elementy tradičného tanga s džezovými či rockovými tónmi, ako i prvkami klasickej európskej hudby. Klangaspekt v rámci hudobných dní pod názvom Tango atipico predvedie prostredníctvom vystúpení umelcov tieto rozličné hudobné prístupy k tangu.

Prvý viedenský Klangaspekt venovaný Tangu atipico sa uskutoční v Sargfabrik na Goldschlagstrasse 169. Lístok na všetky štyri koncerty stojí 50 eur. Bližšie informácie o predaji lístkov získate na tel. čísle. 0043-1-98898 111.

