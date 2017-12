Joss Stoneová: Zo školy rovno do šoubiznisu

Má tvár dievčaťa, ale hlas má ako stará černoška. Iba sedemnásťročná Britka Joss Stoneová je najnovšou senzáciou za kanálom La Manche. S druhým albumom Mind, Body and Soul sa stala najmladšou víťazkou britskej hitparády a úspech tejto mladej školáčky ...

15. okt 2004 o 0:00 (peb)

Má tvár dievčaťa, ale hlas má ako stará černoška. Iba sedemnásťročná Britka Joss Stoneová je najnovšou senzáciou za kanálom La Manche. S druhým albumom Mind, Body and Soul sa stala najmladšou víťazkou britskej hitparády a úspech tejto mladej školáčky z juhoanglického Doveru sa pomaly presúva aj do Spojených štátov. Tam v súčasnosti boduje na 11. priečke. Tak vysoko v USA nedosiahli ani najväčšie britské hviezdy Robbie Williams alebo Kylie Minogue!

"Ani neviem, kde sa to vo mne berie. Myslím, že je to otázka citu. Keď spievam, mám pocit, že žijem, cítim sa skutočne," tvrdí dievčina, ktorý sa po prvýkrát predstavila na minuloročnom debute The Soul Sessions, zbierke starých soulových piesní. Z albumu sa predalo úctyhodných šesťstotisíc kusov a neznáma Stoneová sa priblížila k úspechu inej zázračnej dievčiny Norah Jonesovej. Na rozdiel od Američanky, ktorá má bližšie k džezu a blues, Joss vychádza skôr zo soulu a rhythm and blues. Jej hrdinkami nikdy nebola Britney Spearsová, ale Annie Lennoxová alebo Aretha Franklinová.

O Stoneovej sa hovorí, že je rýchlokvaseným tovarom, ktorý len prednedávnom vyšiel zo školy, alebo predčasne dospelou hviezdou. Za krátky čas toho stihla veľa. Pod jej menom vyšli už dva albumy. Jej talent si všimol aj Mick Jagger z Rolling Stones, ktorý s ňou už naspieval vianočný duet pre film Alfie.

Ako detský talent vyhrala britskú televíznu súťaž. Neskôr opustila ostrovy a zamierila do New Yorku, kde sa pásky s jej spevom dostali do rúk vplyvnému producentovi Stevovi Greenbergovi.

Až ten z nej urobil svetoznámu hviezdu.

Album Mind, Body and Soul vznikol vraj ešte pred The Soul Sessions. Firma čakala na správny moment, keď doznie záujem o jej debut. Po hudobnej stánke má blízko k jej obľúbenému soulu, má však súčasný zvuk blízky čiernym americkým hviezdam rnb, o čom svedčí aj prvý singel You Had Me.

"Bola som nervózna, ako ľudia prijmú môj nový album. Hlavne tí, ktorí si kúpili The Soul Sessions, kde je iba môj hlas, lebo piesne sú od iných skladateľov. Jeden z dôvodov, prečo som svoj nový album pomenovala Myseľ, telo a duša, je fakt, že som to ja. Mind, Body and Soul som napísala aj s inými ľuďmi, sú to však moje myšlienky a moje slová," dodáva tohtoročný najväčší objav svetovej pomusic.