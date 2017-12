Kim Basingerová by si želala viac úloh pre staršie ženy

16. okt 2004 o 19:26 TASR

Berlín 16. októbra (TASR) - Kim Basingerová sa sťažuje, že herečky majú veľmi krátku kariéru, a za smutný pokladá fakt, že Hollywood má taký malý záujem obsadzovať do filmov ženy v zrelom veku.

Američanka, ktorá v interview pre nedeľné periodikum Welt am Sonntag predstavila svoj film The Door in the Floor, sa priznala, že už prestala rátať, koľkokrát jej povedali, že je na nejakú rolu pristará.

"Zrelé ženy ako Meryl Streepová či Susan Sarandonová vďaka talentu môžu v kariére pokračovať, ale sú aj svetoznáme herečky staršie než 40 rokov, ktoré už nikdy žiadnu rolu nedostanú," pripomenula Basingerová.