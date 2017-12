Už len desať dievčat bude bojovať o milión od JOJ-ky

Bratislava 16. októbra (TASR) - Na svete je desať finalistiek reality show Dievča za milión.

Z dvadsiatich piatich súťažiacich vybrala porota v zložení Milan Kňažko, Zuzana Studenková a Fredy Ayisi na sústredení v Tunisku po postupnom vyraďovaní osem finalistiek. Sú nimi Zuzana Dvorská, Barbora Chlebcová, Katarína Ivanková, Petra Lenártová, Karin Olasová, Katarína Suchoňová, Michaela Suríniová a Lucia Uličná.

Týchto osem dievčat vrátilo hlasovaním do hry Ľubomíru Gabrielovú (jednohlasne, t.j. osem hlasov) a Zuzanu Panczovú (štyri hlasy), ktorá absolvovala rekordné štyri reparáty pred porotou, a to z vizáže, spoločenskej etiky, pohybových dispozícií a improvizácie. Štvrtý reparát - improvizácia s Borisom Farkašom sa jej stal osudným, no postupujúce dievčatá ju hlasovaním nakoniec odmenili za jej snahu a vrátili ju do hry.

Cieľom castingovej reality šou Dievča za milión je nájsť s pomocou divákov dievča hodné garantovaného kontraktu s televíziou na jeden milión slovenských korún. Víťazka tiež dostane možnosť moderovať vlastnú reláciu.

Počas nasledujúcich deviatich týždňov budú môcť diváci sami vyberať spomedzi desiatich finalistiek svoje adeptky zasielaním SMS-iek. Víťazka každého kola vylúči jednu zo svojich rivaliek zo súťaže. V decembri sa tak vo veľkom finále stretnú už len dve adeptky na kariéru televíznej hviezdy a milión korún k tomu.