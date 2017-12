Bez ladu a skladu krstili "novú Paru" parenými buchtami

17. okt 2004 o 10:15 TASR

Bratislava 17. októbra (TASR) - Skupina Bez ladu a skladu na čele s Mišom Kaščákom a svojím bývalým členom Richardom Rybníčkom pokrstila nový album formácie Para - Brutálna zostava.

V tričkách s nápisom "Para-normálne javy v storočí pary" vyprevadili Brutálnu zostavu do sveta skladbou Only you a jej úvodným popevkom "pararara". Členov Pary potom symbolicky ovenčili parenými buchtami.

Po predchádzajúcom albume 1234 sa kapela do štúdia zatvorila opäť po troch rokoch. Prestávku mali na svedomí zahraničné stáže jej členov. Nahrávaniu predchádzal tradičný pobyt celej skupiny na samote na strednom Slovensku, na ktorej vznikol aj prvý dokumentárny film o skupine - Chalupa 04. Film sa nachádza aj na novom CD.

Na rozdiel od predchádzajúcich dvoch albumov si platňu Brutálna zostava produkovali členovia Pary sami, čo vraj bolo cítiť najmä na nálade v štúdiu, ktorá bola príjemná a kreatívna. Na novom albume hrá aj ďalších 22 hostí ako Mišo Kaščák, Jana Kirschner, Erich "Boboš" Procházka, Andrej Jóbus, Yxo, Ajdži Sabo, Špako, Samo Alexander, DJ Koki, Vrabec a ďalší.

Album s pilotným singlom S tebou sa volá podľa obľúbenej pesničky z druhej platne. Na obale je zvečnená celá "brutálna zostava" pozostávajúca z rodín, frajeriek a kamarátov členov skupiny.