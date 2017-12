Počítač spôsobil horúcu chvíľku organizátorm festivalu horských filmov v Poprade

17. okt 2004 o 13:52 TASR

Poprad 17. októbra (TASR) - Jedinú horúcu chvíľku spôsobil usporiadateľom Medzinárodného festivalu horských filmov (MFHF) v Poprade počítač. A to krátko pred dnešným večerným finále.

Festival prebiehal od svojho otvorenia 13. októbra ako po masle, až kým nezačala vypovedať poslušnosť technika v pokladni. Tá prestala organizátorov poslúchať pred sobotnou dopoludňajšou reprízou súťažného bloku filmov. "Počítač sa nedal naštartovať a vyzeralo to tak, že budeme musieť ručne vypisovať vstupenky. To by síce nebol až taký veľký problém, ale v programe boli všetky rezervácie na večerné prezentácie," prezradila TASR riaditeľka podujatia Mária Hámorová. "Našťastie máme šikovného technika, ktorý počítač rozchodil," dodala s úľavou.

Riaditeľka festivalu očakáva, že dvanásty ročník podujatia, na ktorom trojčlenná medzinárodná porota hodnotila 34 súťažných filmov zo 14 krajín, prekoná hranicu 8 tisíc návštevníkov. Pre verejnosť premietali jednotlivé filmové bloky nielen v dvoch popradských kinách, ale prvýkrát aj v kežmarskom kine Iskra.

Výsledky XII. MFHF slávnostne vyhlásia dnes o 18. hodine.

sv ds