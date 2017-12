Úspešný dokument Buena Vista Social Club budú premietať naďalej

17. okt 2004 o 16:26 SITA

BRATISLAVA 17. októbra (SITA) - Úspešný dokument Wima Wendersa o legendárnej kubánskej skupine Buena Vista Social Club môžu premietať slovenské kiná do konca februára 2005. Pôvodne mal bežať film v našich kinách iba do februára tohto roku. Snímku doteraz videlo viac ako 10 tisíc divákov a zaradila sa tak do dvadsiatky najúspešnejších filmov v slovenských filmových kluboch.

Snímka je záznamom koncertného turné skupiny a pracovnej atmosféry pri nahrávaní nového albumu, ale zároveň aj dokumentom o ľuďoch a ich vzťahu k životu a umeniu. Dominantou snímky je hudba, ktorá samostatne získala mnoho ocenení, rovnako ako celý dokument. Film nominovali v roku 2000 na Oscara a získal napríklad ocenenie Najlepší dokumentárny film na Európskych filmových cenách v roku 1999 alebo Cenu divákov na Medzinárodnom filmovom festivale v Edinburghu v roku 1999.