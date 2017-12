Po ceny GPR si prišli zasa tí istí

V utorok večer znel v éteri troch celoplošných slovenských rádií koncert víťazov ceny Grand Prix Radio 2001. Rádiá Twist, Fun a Rock FM už tretí rok odovzdali ceny spevákovi, speváčke a skupine, ktorých si zvolili hlasujúci poslucháči.

6. dec 2001 o 12:49 DENISA VOLOŠČUKOVÁ

V koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu sa dialo déja vu: na pódium vyšli Jana Kirschnerová, Richard Müller a Elán bez lídra Joža Ráža a na záverečnú recepciu zase prišla len speváčka.

Pri kategórii objav roka si publikum a ani jeden z moderátorov neodpustili narážku v očakávaní Jadranky, našťastie, anketa troch rádií má poistku a do nominácií sa dostanú len interpreti, ktorých tri rádiá najčastejšie hrajú. Objavom roka je nová, ale nie neznáma kapela Seven Days To Winter.

Špeciálna cena pre interpreta, ktorého hranosť v éteri bola za obdobie 1. septembra 2000 až 31. augusta 2001 absolútne najvyššia, sa ušla sympatickej kapele Polemic, ktorá sa so štúdiom spojila z koncertu v Prešove. Hoci kategória speváčok sa zo slávikovských päťdesiat mien scvrkla na šesť hraných interpretiek, s prehľadom opäť zvíťazila Jana Kirschnerová. Ceny by jej mali dať pokoj aspoň do marca, keď jej vyjde nový album, pretože tie dve prebrané pesničky a niečo z druhého albumu nelezie ani jej z hrdla, ani poslucháčom do uší.

Výnimka sa nekonala ani v prípade Joža Ráža, ktorý nedobrovoľne nechal kolegov v „štichu“, a tak bolo zas na Balážovej Bosorke a Patejdlovom Ja viem, aby urobili poslucháčom zadosť. Akustický koncet Richarda Müllera vyznel veľmi netradične a veľmi dobre. V sprievode Bartošovej trúbky, dvoch gitár a hlasu a zvukov Ivy Bittovej bolo nové piesne radosť počúvať. Máme šťastie, že Iva vyhlásila nekoncertovanie len v Čechách.

Šesťdesiatminútový zostrih koncetru ponúkne združenie GPR viac ako šesťdesiatim rádiám združeným v Európskej vysielacej únii.

Anketa Grand Prix Rádio odráža vkus poslucháčov, na druhej strane je limitovaná zaradením piesní na playlist rádií a to, ako tvrdia hudobníci, býva niekedy väčšia fuška ako samotné nahrávanie. Samotní víťazi GPR s hranosťou problém nemajú a Seven Days To Winter, aspoň ich speváčka, prikladá najväčšie zásluhy „obrovskému šťastiu a veciam v pozadí“, do ktorých nevidí. Jana Kirschnerová so slovenskými rádiami zlé skúsenosti nemá a celkom rada chodí aj do štúdií robiť promo.

Zlé zážitky sa jej spájajú len s povestnými českými rádiami. „Jeden môj vstup spočíval v tom, že som na otázku Ahoj Jana, ako sa máš? odpovedala dohodnuté Ahoj, dobre! a to bolo celé účinkovanie. Stalo sa mi už, že moderátori parodovali slovenčinu a vôbec neboli vtipní ani príjemní. Z takých rádií vždy rýchlo odchádzame preč,“ hovorí. Na našu nevinnú poznámku, či budú vystrihávať jej po česky spievané party zo spoločného duetu s Petrom Hapkom, prekvapene zareagovala: „Viete, že je to takmer pravda? Istá česká televízia obsadila v silvestrovskom programe do spomínaného duetu namiesto mňa najpopulárnejšiu českú speváčku.“

Radšej sa nechajme prekvapiť.