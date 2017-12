Jim Carrey má už aj americké občianstvo

18. okt 2004 o 8:30

LOS ANGELES - Kanadský herec Jim Carrey získal americké občianstvo. Napriek tomu aj naďalej zostáva Kanaďanom a ponechá si dvojaké občianstvo. Informuje o tom spravodajský server BBC News. "Kanada zo mňa urobila človeka, akým som - vždy budem hrdý na to, že som Kanaďan," vyhlásil Jim Carrey. Narodil sa v roku 1962 v Ontariu, ale od roku 1979 žije v Los Angeles. Novinári špekulujú, že štyridsaťdvaročný Carrey, ktorý si zahral vo filmoch Bruce Všemohúci, Muž na Mesiaci, Truman Show, Cable Guy, Ace Ventura: Zvierací detektív alebo Maska, sa snažil urýchliť získanie amerického občianstva, aby sa aj on mohol zapojiť do novembrových prezidentských volieb v USA. (čtk)