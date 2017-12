V Európe sa koná viacero pozoruhodných výstav

6. dec 2001 o 16:06 TASR

Bologna/Paríž/Salzburg/Varšava 6. decembra (TASR) - Expozícia 120 diel velikánov svetového maliarstva a sochárstva v Galérii moderného umenia v talianskej Bologni je venovaná zátišiam.

Na výstave pod názvom La natura della natura morta čakajú na návštevníkov práce Salvadora Dalího, Pabla Picassa, ale aj Maneta, Cézanna a mnohých ďalších. Ide o exponáty, ktoré prepožičali významné múzea, galérie starého kontinentu i USA a ktoré tu budú sprístupnené do 24. februára 2002, a to denne v čase od 10.00 hod. do 18.00 hod. s výnimkou pondelka.

Dielu svetoznámeho francúzskeho architekta Jeana Nouvela, ktorý navrhol napríklad Guggenheimovo múzeum v Tokiu, Operu vo francúzskom Lyone alebo galériu Lafayette v Berlíne, je venovaná expozícia v parížskom Centre Georgea Pompidoua.

Táto expozícia, súčasťou ktorej sú početné fotografie a videozáznamy projektov laureáta viacerých významných ocenení, vrátane Prix Borromini alebo Praemium Imperiale, potrvá do 4. marca. Výstava v známom stredisku je otvorená denne v čase od 11.00 hod. do 21.00 hod. s výnimkou utorka.

Rozsiahlu retrospektívnu prehliadku tvorby Alfonsa Muchu možno do 3. marca navštíviť v zariadení Rupertinum v rakúskom Salzburgu.

Medzi 150 exponátmi figurujú obrazy, najvýznamnejšie Muchove cykly plagátov a litografií, ako aj kresby a niekoľko objektov.

Odrazom početných vzájomných predsudkov, ale aj zmien vo vzájomnom vnímaní sa je výstava pod názvom Pohľad na susedov vo varšavskom Múzeu karikatúry.

Poľskí a nemeckí karikaturisti tu reflektujú známe predsudky v súvislosti s kriminalitou a čiernou prácou, respektíve v súvislosti s neonacizmom a aroganciou podloženou bohatstvom.

Táto výstava je otvorená denne od 10.00 hod. do 17.00 hod s výnimkou nedele.