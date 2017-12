Beethovenova IX. symfónia sa stala súčasťou svetového kultúrneho dedičstva

6. dec 2001 o 16:42 TASR

Berlín 6. decembra (TASR) - Deviata symfónia Ludwiga van Beethovena so slávnou Ódou na radosť sa stala ako prvé hudobné dielo vôbec oficiálnou súčasťou Svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.

Dokument o zaradení do 10 rokov jestvujúceho programu Memory of the World odovzdajú začiatkom roku 2002 v rámci slávnosti v Berlíne. Štátna knižnica nemeckej metropoly, medzi najhodnotnejšie exempláre ktorej patrí aj originál partitúry diela, sprístupní v piatok a v sobotu berlínskej verejnosti jeho vybrané časti, ktoré inak spočívajú v oceľovom trezore. Cieľom tejto akcie je umožniť občanom spolupodieľať sa na radosti zo zaradenia spomínaného opusu do zoznamu UNESCO.

Mimochodom, v Berlíne chýba päť z 200 listov partitúry, keďže dva z nich sú umiestnené v Beethovenovom dome v jeho rodisku Bonne a ďalšie tri v Národnej knižnici v Paríži. Po II. svetovej vojne roztrúsené časti rukopisu sa postupne podarilo dať dokopy, a to aj vďaka opätovnému zjednoteniu Nemecka.

Beethovenovu IX. (poslednú) symfóniu uviedli v svetovej premiére vo Viedni v roku 1824.