CD

nové CD na trhu

19. okt 2004 o 9:45

Miro Žbirka - Live

Universal 2004

Prvý živý album Miroslava Žbirku je záznamom z jeho minuloročného česko-slovenského turné, ponúkajúci jeho osvedčené hity ako 22 dní, Atlantída, Co bolí, to přebolí, Denisa, Bezchybná a kvet. Na albume slovenského speváka, žijúceho v Prahe, sú zaradené aj dva bonusy - skladba Paula McCartneyho Follow Me, ktorú mu britský velikán zahral pred svojím koncertom v Prahe, ako aj duet s jeho dcérou Lindou s názvom Lásky bezbranných. Nezávisle od albumu vychádza aj Žbirkovo koncertné DVD.

Rammstein - Reise, Reise

Universal 2004

Nový album nemeckej industriálno-metalovej skupiny Rammstein šokuje už svojou úvodnom piesňou "zo života" s názvom Mein Teil, pojednávajúcej o kanibalovi, ktorý zjedol penis svojho milenca s jeho súhlasom. Jedenásť piesní Reise Reise plynie v atmosfére ich predošlých albumov s výraznym proklamovaným spevom a hutným minimalistickým sprievodom.

Bryan Adams - Room Service

Polydor 2004

Základ nového albumu nahral Bryan Adams v štúdiu, ale aranžmány dopracoval v hotelových izbách počas minuloročného svetového turné, v rámci ktorého sa predstavil aj v Bratislave. V rádiách sa chytil prvý singel Open Road, ktorý môžeme zaradiť medzi klasické piesne tohto kanadského rockera. Jeho hudba sa od osemdesiatych rokov, keď doslova vtrhol na scénu, nemení - balady striedajú rýchle rockové vypalovačky, nad ktorými sa nesie jeho chrapľavý spev.

Tom Jones a Jools Holland

- Rough and Ready

Warner 2004

Famózny klavirista Jools Holland a legendárny britský spevák Tom Jones sa stretli, aby nahrali album, ktorým vzdali poctu rokenrolu a blues.

Album Rough and Ready je nahrávkou pre fajnšmekrov hudby päťdesiatych rokov. Okrem nových piesní tam nájdeme aj množstvo osvedčených rokenrolových štandardov z najlepšej éry populárnej hudby.

(peb)