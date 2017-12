Matt Damon nechce mať vzťah s prominentnou ženou

Hamburg 19. októbra (TASR) - Hollywoodska hviezda Matt Damon (34) sa viac nechce púšťať do vzťahu s prominentnou ženou.

19. okt 2004 o 8:50 TASR

Ako povedal pre noviny Financial Times Deutschland, reklama by bola v takomto prípade priveľká. Toho času je Damon so slobodnou matkou a barmankou Lucianou Barrosovou.

Pokiaľ ide o profesionálnu sféru, pre mladého herca v nej neexistuje nijaké tabu. "Keď je dobrý scenár i režisér, natočím aj porno," otvorene priznal. Rovnako by vyskúšal, ako je to u neho s režisérskymi vlohami. Pri prvom pokuse by ale nerád "spackal materiál niekoho iného".

Tento mesiac bude v Európe oficiálne uvedené do kín pokračovanie filmu o bývalom agentovi CIA Jasonovi Bournovi, ktorý v prvej časti stratil pamäť a hľadal svoju identitu. Damon sa predstaví v hlavnej úlohe.