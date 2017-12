"Miliónové dievčatá" sú opäť pokope

Bratislava 19. októbra (TASR) - Desať finalistiek reality šou TV JOJ Dievča za milión je po sústredení v Tunisku znova pokope.

A to do bodky a do písmena. Od pondelka večera totiž všetkých desať býva len v dvoch izbách jedného z hotelov neďaleko Bratislavy. Takmer dva mesiace budú vo dne i v noci pod drobnohľadom kamier, ktoré sú schopné zaznamenávať obraz aj v tme, umiestnených priamo v miestnosti, kde sa budú rozprávať, oddychovať či jesť. Niektoré dokonca aj snívať. Michaela Suríniová a Petra Lenártová majú totiž kameru priamo nad posteľou. Dievčatá to naozaj nemajú ľahké. Pre svoj ďalší pobyt si napríklad nemohli vybrať, ktorá z kolegýň bude na vedľajšej posteli. Všetko bolo vopred určené. "Ja som absolútne spokojná. Mne nikoho lepšieho nemohli dať. Mám dnes šťastie. Katuška je moja skvelá kamarátka," povedala po príchode na izbu Karin Olasová, ktorá sa mimochodom dostavila na zraz dievčat s najväčším počtom batožín. V kufroch finalistiek nechýbali knihy, prehrávače CD, chipsy, čokoláda, a samozrejme kopec šatstva. "Mám s tým stále problém, keď niekam idem. Mám neskutočne veľa vecí, ktoré aj tak potom nepoužijem. Milióny tričiek, ponožiek, nohavice a tri bundy k tomu. Priznávam," smiala sa Ľubomíra Gabrielová, ktorú osem finalistiek na sústredení v Tunisku vrátilo späť do súťaže. "Tak pekne o mne dievčatá rozprávali, až som sa čudovala," povedala s úsmevom. Snáď najdlhšie sa s priateľom lúčila Zuzana Dvorská. "Som plná očakávaní, napätá a veľmi som sa na dievčatá tešila. Uvidíme, čo bude ďalej," povedala pred cestou do hotela. Pre "istotu" si však pribalila do batožiny aj antidepresívne cukríky a podľa vlastných slov dobrú náladu.

Dievčatá čaká najbližšie týždne pestrý program. Budú trénovať svoje moderátorské schopnosti, zaškoľovať sa pod vedením vizážistu a choreografa a nebudú chýbať, samozrejme, jazykové cvičenia. O sedem dní ich však bude v hoteli už len deväť. O tom, ktorá z nich zo súťaže vypadne, rozhodne súťažiaca zvolená divákmi.