V Nitre bude mať muzikál Grék Zorba počas víkendu tri premiéry

6. dec 2001 o 18:41 TASR

Nitra 6. decembra (TASR) - V Divadle Andreja Bagara v Nitre sa dnes konala posledná verejná generálna skúška muzikálu Grék Zorba, ktorý s domácimi a hosťujúcimi hercami naštudoval režisér Jozef Bednárik. Muzikál bude mať v Nitre od piatku 7. decembra do nedele 9. decembra tri premiéry s alternatívnym obsadením hlavných postáv. V úlohe Gréka Zorbu uvidia diváci Leopolda Haverla a Mariána Slováka, postavu Hortenzie stvárňujú Božidara Turzonovová a Gabriela Dolná a v kreácii symbolizujúcej Život sa predstavujú Eva Pavlíková alebo Eva Večerová. Úlohu Nika, ktorý diváka sprevádza celým príbehom, naštudovali až traja herci: Marcel Ochránek, Igor Šebesta a Ondrej Kovaľ.

Podobu i umeleckú výpoveď muzikálového spracovania slávneho románu Nikosa Kazantzakisa v podaní majstra režisérskej taktovky J. Bednárika na doskách nitrianskeho divadla so záujmom očakáva odborná kritika i divadelná verejnosť. Nielen preto, že ide o posledný veľký projekt realizovaný v divadle pod vedením jeho riaditeľa Františka Javorského, ktorý definitívne odchádza ešte v tomto roku do Divadla Jonáša Záborského v Prešove, ale aj preto, že Nitrania postavili latku kvality nimi naštudovaných veľkých muzikálov riadne vysoko. Navyše, Grék Zorba prichádza do nitrianskeho stánku Thálie v čase, keď v ňom ešte nepohasol lesk úspechu iného Bednárikovho majstrovského diela - Fidlikanta na streche (140 repríz), ktorého má práve "Zorba" vystriedať v hlavnej programovej ponuke divadla.