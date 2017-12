Liz Hurleyová má nového priateľa

6. dec 2001 o 18:42 TASR

Londýn 6. decembra (TASR) - Britská modelka a herečka Liz Hurleyová, ktorá je momentálne v nepríjemnom spore s americkým milionárom Stevom Bingom o otcovstvo jej dieťaťa, prezradila pre časopis Movieline, že má nového priateľa.

O koho však ide, odmietla povedať, prezradila len toľko, že je to Američan, ktorého "má veľmi rada".

Bývalá dlhoročná priateľka britského herca Hugha Granta je už niekoľko týždňov centre pozornosti médií. Najprv si ju bulvár všímal kvôli špekuláciám, či je tehotná alebo nie - čo 36-ročná Hurleyová vehementne popierala, až kým minulý mesiac nevyšla pravda sama najavo - a teraz kvôli jej nedávnemu verejnému sporu s o rok mladším Bingom.

V rozhovore pre americký magazín sa herečka vyjadrila, že je "celá bez seba a hlboko rozrušená" tým, že Bing odmieta priznať otcovstvo jej dieťaťa, a začala s ním trpkú slovnú vojnu na verejnosti.

Steve Bing, 35-ročný hollywoodsky producent a multimilionár, však tvrdí, že s Hurleyovou nemal "výlučný vzťah", čím naznačil, že počas ich 18-mesačného chodenia mal aj iné milenky.

Vzťah s Bingom začala Hurleyová po rozchode so 41-ročným Grantom, s ktorým žila predtým v 13-ročnom vzťahu. Hoci Granta možno aj dnes s jeho ex pravidelne vídať, herec popiera akékoľvek dohady, že by dieťaťu išiel za krstného otca alebo mu robil patróna.