Divadlo Ludus uvedie Horowitzovu hru Čiara alebo Každý chce byť prvý

6. dec 2001 o 18:59 TASR

Bratislava 6. decembra (TASR) - Boj o postavenie v spoločnosti je námetom hry popredného amerického dramatika a scenáristu Izraela Horowitza Čiara alebo Každý chce byť prvý, ktorú 10. decembra premiérovo uvedie bratislavské Divadlo Ludus. Inscenácia využíva prvky krutého humoru a výsmechu z ľudských slabostí, agresivity i zlyhania.

Hlavní hrdinovia diela medzi sebou bojujú o prvenstvo na fiktívnej čiare, pričom túžbou každého je ovládať ostatných. Do popredia vystupuje symbolika muža-vodcu, ale aj ženy-samice a muža-slabocha, cynika, manipulátora a táraja. Každá z postáv čiaru akceptuje ako istú nadradenú pozíciu, no nik nevie prečo. Za ňou je svet, kam sa chcú všetci dostať ako prví, paradoxne však netušia, čo tým získajú. Ich konanie je smiešne a zároveň tragické a stavia ich do absurdnej situácie.

Režisérom hry je Peter Kuba a o choreografiu sa postaral Juraj Letnay. Päticu hlavných postáv stvárnili mladí herci Katka Kubová, Milan Chalmovský, Kamil Kollárik, Dano Dango a Peter Batthyány. Reprízu inscenácie Čiara alebo Každý chce byť prvý si diváci môžu pozrieť 11. decembra.