Goran Bregović priváža svoj svadobno-pohrebný orchester

Jeho albumy vydáva veľké nadnárodné vydavateľstvo, jeho melódie si popiskujú ľudia po celom svete a s návštevnosťou svojich koncertov nikdy nemal problém. Čo viac si môže hudobník želať? Azda len to, aby to tak zostalo čo najdlhšie. A to sa zatiaľ Gorano

20. okt 2004 o 10:00 Oliver Rehák

Písmo: A - | A + 0 Goran Bregoviç medzi členmi svojho orchestra počas letného vystúpenia v starobylom amfiteátri na Cypre. FOTO - TASR/EPA

vi Bregovićovi, ktorý dnes o 20.00 h so svojou skupinou Wedding and Funeral Band vtrhne na pódium bratislavskej Incheby, darí. Keby tento sarajevský rodák v živote neurobil nič iné okrem hudby pre film Emira Kusturicu Underground, úplne by to stačilo. Dnes už kultovú snímku z roku 1995 ideálne ozvučil strhujúcimi balkánskymi vypaľovačkami v podaní dychových úderiek a zároveň niekoľkými melancholickými baladami. "Jedna zo skvelých vecí na Emirových filmoch je, že ukazujú život presne taký, aký je - plný dier, váhania a neočakávaných situácií. Práve túto nedokonalosť a chaos som chcel zachovať aj v hudbe," prezrádza Bregović na svojej internetovej stránke. Underground získal v roku 1995 Zlatú palmu na prestížnom festivale v Cannes a zároveň s ním sa do sveta vydala hudba. S Kusturicom Bregović spolupracoval aj na ďalšom výnimočnom filme Arizona Dream, ktorý sa objavil v našich kinách, a jeho hudba (rockovejšieho charakteru) ešte predtým pomohla v Cannes uspieť aj filmu Kráľovná Margot francúzskeho režiséra Patricea Chéraua. Jednoznačný úspech Undergroundu u kritiky i divákov Bregovića nakopol k návratu na koncertné pódiá po dlhej pauze. Len málokto dovtedy vedel, že syn srbskej matky a chorvátskeho otca, ktorý študoval husle, bol kedysi veľkou hviezdou na domácej scéne. Po začiatkoch v alternatívnej kapielke s kúzelným názvom Bestija založil legendárnu rockovú formáciu Bijelo Dugme. Byť idolom juhoslovanských tínedžerov ho však omrzelo a keď sa navyše na sklonku 80. rokov minulého storočia v jeho rodnej krajine začali objavovať prvé náznaky krvavej občianskej vojny, presťahoval sa do Paríža. Tam sa zrodil spomínaný tandem s Kusturicom. Bregovićovi sa po úspechu Undergroundu začalo cnieť za živým hraním. O kombináciu valivých rytmov a clivých melódií navyše bol (a stále je) veľký záujem a tak si vymyslel projekt, v ktorom spojil symfonický orchester s ľudovými hudobníkmi a zborom. Po niekoľkých vystúpeniach z praktických príčin zmenšil obsadenie na päťdesiat členov a rozhodol sa s nimi hrávať najväčšie "údery" zo svojej filmovej tvorby. A tak sa zrodil Wedding and Funeral Band. "Ka-laš-ni-kov, Ka-laš-ni-kov!!" skandujú tisícky nadšených divákov na koncertoch refrén najväčšej Bregovićovej hitovky. Jeho svadobno-pohrebný orchester ich ponúka ešte niekoľko a od roku 1997 s nimi obráža európske metropoly. Napríklad len na rímske námestie prilákali pol milióna divákov. Kapacita bratislavskej Incheby je síce neporovnateľne menšia, ale ani atmosféra dnešného koncertu určite nenechá nikoho chladným.