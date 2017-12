Funkový stroj na radosť bol opäť na Slovensku

Koncert amerického saxofonistu a speváka Maceo Parkera je naozajstná funková show. Táto kapela je pumpa chrliaca nekonečné groovy plné pohody, pri ktorých sa nedá nečinne sedieť alebo stáť. Návštevníci klubu Babylon na pondelňajšom vystúpení Macea Parker

20. okt 2004 o 14:00 Marian Jaslovský

a pocítili trojhodinový príval nezakomplexovanej energie.

Maceo Parker je legenda. Bol dlhoročným členom skupiny a obľúbencom klasika Jamesa Browna, spolupracoval aj s ďalšími mimoriadne významnými funkistami, s Georgeom Clintonom či Bootsym Collinsom a nahrával desiatky albumov s kadekým. Sólovú kariéru odštartoval v roku 1990. Je jedným z ľudí, ktorí utvárali zvuk žánru. Jeho úsečné, vysekávané frázy, či už v sólovom parte alebo v sekcii, patria k funkovému idiómu. To je jeden z dôvodov, prečo jeho služby využil aj sám veľký Prince. Maceo nahrával jeho posledný album Musicology a stal sa aj členom Princeovej koncertnej kapely.

V Bratislave hral druhýkrát, prvýkrát triumfoval na Bratislavských jazzových dňoch presne pred desiatimi rokmi. Show v Babylone naplnila sálu a nedali si ju ujsť ani významné muzikantské celebrity.

Na pódiu bolo deväť ľudí: Gitarista, basista impozantných rozmerov, klávesista s hammond organom a syntetizátorom, z ktorého "ťahal" hlavne klavírový zvuk, bubeník, trubkár, trombonista, vokalistka a vokalista a, samozrejme, sám Maceo. Ako vždy elegantný v obleku, s kravatou. Vlani oslavoval šesťdesiatku, no vyzerá najmenej o desať rokov mladší. Funky je neodškriepiteľne súčasťou zdravého životného štýlu.

Funky očividne prúdi v žilách všetkých zúčastnených, dýchajú ho, pijú s rannou kávou, obedujú, večer si s ním umývajú zuby. Bola to naozajstná, autentická hudba. Nie je adresovaná hlave, intelektuálne vnímanie môžeme pokojne a radostne vypnúť. Naplno však zasahuje iné veci: emócie, centrá radosti a nohy. V nástojčivo odsýpajúcich figúrach veľa zmien nenájdeme, ale tu ide presne o opačný účinok. Práve nimi sa dosahuje hojivá zmes napätia a uvoľnenia. Emócie vybičovávajú aj hypnoticky opakované, zemité vokálne linky a šteky dychovej sekcie.

Maceo Parker je na pódiu principál: spieva, moderuje, rozdáva šiltovky, robí distingvovanú, noblesnú show. Má rád aj rhythm and blues, blues, soul a všetko to aj v hudbe jeho kapely počuť. So saxofónom sa cíti dobre v sekcii aj v sólových partoch. Nie je to hráč, ktorý by uchvacoval veľkou technikou, on ju nepotrebuje. Nehrá pľúcami, ale srdcom. Jeho rytmické cítenie je bezkonkurenčné, ale to sa, napokon, týka všetkých jeho hudobníkov. Funky je predovšetkým rytmus.

Každý člen skupiny dostal dôstojný priestor na to, aby sa predviedol, ale najdôležitejší je celok. Kapela Maceo Parkera je stroj, v ktorom všetky komponenty fungujú a hladko do seba zapadajú. Stroj na radosť. Babylon sa zmenil na tanečnú sálu.