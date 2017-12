Ráž a Patejdl krstili nový album skupiny P.S.

Bratislava 20. októbra (TASR) - Prvotriedna whisky a prvotriedni krstní "tatovia". Tým sa môže pochváliť nový album skupiny P.S., ktorý v utorok večer ...

20. okt 2004 o 11:26 TASR

Bratislava 20. októbra (TASR) - Prvotriedna whisky a prvotriedni krstní "tatovia". Tým sa môže pochváliť nový album skupiny P.S., ktorý v utorok večer krstili Jožo Ráž a Vašo Patejdl.

Jeho uvedenie v bratislavskom Fajn klube sa nezaobišlo bez krátkeho koncertného vystúpenia skupiny, na ktorom svoje divoké tanečné kreácie opäť predviedla speváčka Magda Vyletelová. "Toto jej teda nezávidím. Ja nie som veľmi tanečný typ," povedal neskôr na adresu svojej kolegyne Braňo Jančich, ktorý si na vystúpeniach kapely s gitarou v ruke veľmi veľa nezaskáče. "Keď nás ale ľudia niekedy vyhecujú, tak sa to zadarí aj mne," dodal s tým, že aj na diskotékach je skôr pasívny divák. Braňo sa vraj celkovo nerád fotí či točí videoklipy. "Som najradšej keď ma niekde postavia, raz odfotia a mám svätý pokoj," hovorí s úsmevom.

Získať slovenské stars ako krstných otcov bolo podľa Jančicha trochu náročné, ale o to viac ho teší, že sa im to podarilo. S koncertným turné chce skupina chvíľu počkať. "Doteraz sme to robili tak, že len čo vyšiel album, už sme robili turné a ľudia nemali šancu poznať nové pesničky. Tentoraz to urobíme opačne. Keď už budú poznať niektoré skladby, potom my vyrazíme na turné," vysvetlil.