Slovenský večer zakončí Déczi

Jubilejný 30. ročník obľúbeného džezového festivalu bol tohto roku predĺžený na štyri dni, takže Bratislavské jazzové dni Slovenská sporiteľňa sa začnú už dnes.

21. okt 2004 o 9:00 Marian Jaslovský

Trubkár Laco Déczi žije už takmer dvadsať rokov v Spojených štátoch, aj v Bratislave vystúpi so svojou skupinou Cellula New York. FOTO SME - MARIAN JASLOVSKÝ



V Parku kultúry a oddychu od 19.00 h uvidíme reprezentatívnu prehliadku slovenského džezu a jednu rakúsku skupinu.

Silvia Josifoska patrí medzi najvýraznejšie spevácke zjavy na našej scéne, jej bluesové cítenie je bezkonkurenčné. Vie vyspievať veľké spektrum nálad, orientuje sa aj vo funky a džeze. Na festival si privedie skutočný all-stars team, hráčov, ktorí patria medzi slovenskú špičku. Gitarista Juraj Burian, basgitarista Oskar Rózsa, bubeník Martin Valihora a trubkár Martin Ďurdina sú zárukou, že už vstupný koncert prehliadky bude mimoriadnym zážitkom.

Bubeník a džezový organizátor Jozef "Dodo" Šošoka, ktorý je na slovenskej (a nielen slovenskej) scéne aktívny štyridsať rokov, vystúpi so svojou skupinou Slovak Young Jazz Generation. Predstavia sa v nej hráči, ktorí si zaslúžia zvýšenú pozornosť - kontrabasista Peter Čudek, gitarista Michal Bugala a klavirista Tomáš Gajlík. Ako špeciálny hosť si s dvojgeneračným bandom zahrá kontrabasista Jan Jankeje, ktorý vyše tridsať rokov žije v Nemecku.

Speváčka Adriena Bartošová koncom 80. rokov vzbudila pozornosť vlastnými skladbami, kombinujúcimi džez, pop a world music a prezentovala sa aj štýlovými interpretáciami brazílskej hudby. Samozrejme, na "džezákoch" nemôže chýbať.

Traditional klub Bratislava má dlhú a bohatú históriu, skupina vznikla ako Traditional Club v roku 1961. Aktuálna zostava hrá od roku 2001. Hudobníkov spája náklonnosť k tradičnému džezu a swingu, ich vystúpenia sú obľúbenou atrakciou hudobných klubov a ich koncert na džezových dňoch nepochybne poteší nielen staromilcov.

KGV Trio je príležitostné trio pozoruhodných hudobníkov - mimoriadne talentovaný klavirista Ondrej Krajňák je držiteľom niekoľkých medzinárodných cien. Kontrabasistu a basgitaristu Juraja Grigláka hádam netreba predstavovať, pre svoju štýlovú univerzálnosť je jedným z najvyťaženejších hudobníkov, pozývajú si ho do rôznych formácií a vedie aj vlastnú kapelu Bass Friends. Bubeník Martin Valihora po absolvovaní prestížnej Berklee College of Music zostal v USA a stal sa členom skupiny fenomenálnej japonskej klaviristky Hiromi.

Zahraničným hosťom večera bude tirolská skupina Dixielanders Hall. Orientuje sa na obdobie od vzniku archaického neworleanského džezu okolo roku 1900 až po éru swingu 30. rokov. Účinkovala na mnohých zahraničných festivaloch.

Fenomenálny trubkár Laco Déczi patril medzi najoslnivejšie zjavy československého džezu, nevedel sa však zmieriť s komunistickou realitou a v roku 1985 emigroval do USA. So svojou skupinou Cellula New York hrá strhujúci elektrický džez plný energie a virtuozity, ktorý bude určite skvelým vyvrcholením dnešného večera.

Komu sa bude džezu máliť, môže sa po skončení programu presunúť do divadla Aréna, kde sa budú vo štvrtok, piatok a sobotu konať nočné jam session. Ako prvý si zahrá Traditional Club Bratislava.