U divákov bodovala "miliónová" Katarína Ivanková

21. okt 2004 o 13:00 TASR

Bratislava 21. októbra (TASR) - Doslova a do písmena "na paškál" sa v pilotnom živom vysielaní reality šou TV JOJ Dievča za milión dostala súťažiaca s číslom osem 22-ročná Lucia Uličná, ktorej extrémne emocionálne prejavy, úprimnosť, či slovník "hodný námorníka" rozhodne nenechávajú divákov ľahostajných.

Ich odozvy sú extrémne odlišné. Niektorí jej vyslovene fandia, iní "teplákovú Luciu" neznášajú. V zákulisí ju tak začali volať potom, ako prišla na banskobystrický konkurz oblečená do pohodlného domáceho oblečenia.

Kritickými poznámkami a otázkami ju diváci častovali aj počas stredajšieho priameho prenosu. Podľa jedného z telefonujúcich by sa vraj hodila viac do pohostinského zariadenia, ďalší oslovil jej konkurentky, aby sa prípadná výherkyňa vzdala miliónového honoráru v prospech Lucie, pretože tá by sa podľa neho po súťaži rozhodne nemala vrátiť k svojmu povolaniu učiteľky. Lucia však všetky kritické a nepríjemné otázky odrazila s úsmevom na tvári a "sypala si popol na hlavu". "Môžem povedať, že za svoje správanie sa hanbím," doslova uviedla v stredajšom živom nočnom vysielaní Dievča za milión - píplmeter.

V rovnakom duchu sa vyjadrila aj pre TASR. "Ak som niekomu ublížila, tak žiaľbohu, to sa ospravedlňujem, ale život človeka naučí. Zistila som, že v šoubiznise úprimnosť nie je až taká úžasná. Ale mne to nevadí, len si budem musieť viac dávať pozor na hubu," spontánne zareagovala Lucia.

Premiérové živé vysielanie miliónovej šou prinieslo aj prvé výsledky hlasovania divákov, ktorí si doteraz najviac obľúbili súťažiacu číslo tri, 22-ročnú študentku herectva Katarínu Ivankovú. Naopak najmenej hlasov poslali "deviatke" 21-ročnej Ľubomíre Gabrielovej. Tá však vypadla hneď na začiatku tuniského sústredenia a diváci nemali možnosť dozvedieť sa z obrazoviek o nej viac.

Prvé "ostré" hlasovanie sa uskutoční už túto sobotu. A dievčat bude už o jednu menej...