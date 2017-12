Fanúšikovia Phila Collinsa môžu pod stromčekom nájsť jeho novinky - 2CD a 2DVD

Londýn 21. októbra (TASR) - Fanúšikovia niekdajšieho hráča na bicie a neskôr frontmana skupiny Genesis, medzičasom renomovaného skladateľa, aranžéra a ...

21. okt 2004 o 16:53 TASR

Londýn 21. októbra (TASR) - Fanúšikovia niekdajšieho hráča na bicie a neskôr frontmana skupiny Genesis, medzičasom renomovaného skladateľa, aranžéra a speváka Phila Collinsa sa na predvianočnom trhu 2004 môžu tešiť hneď na viacero jeho noviniek v ponuke nosičov zvukových záznamov.

Dvojalbum Love Songs, ktoré sa už objavil na trhu, nie je výberom najväčších hitov interpreta, ale jeho najvydarenejších a veľmi rozmanitých skladieb o večnej téme nielen niekdajších trubadúrov, ale aj pesničkárov súčasnosti.

Zberateľov Collinsovych titulov osobitne poteší fakt, že popri osvedčených tituloch ako Against All Odds, Groovy Kind Of Love, Canďt Stop Loving You či Testify nájdu na dvoch kompaktných tituloch popri viacerých menej známych piesňach interpreta aj dva úplné novinky ako bonusy.

Už v novembri by sa na trhu mal objaviť aj komplet dvoch DVD Phila Collinsa pod výstižným názvom Finally...The First Farewell Tour, ktorý ponúkne záujemcom celkove takmer 5,5 hodiny materiálu, a to nielen zo spevákovho rozlúčkového koncertného turné a jeho zákulisia. Súčasťou kolekcie budú aj sólové umelcove videoklipy, dokumentárny film, americký televízny špeciál s hviezdnymi hosťami či fotografie.