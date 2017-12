Muži a ženy v polčase

Intermission (interMission) * Írsko/Veľká Británia 2003 * 106 minút * Scenár: Mark O'Rowe * Réžia: John Crowley * Kamera: Ryszard Lenczewski * Hudba: John Murphy * Hrajú: Colin Farrell, Shirley Hendersonová, Kelly Macdonaldová, Colm Meaney, Cillian Murphy

22. okt 2004 o 9:30 MILOŠ ŠČEPKA

Colin Farrell ako sympatický kriminálnik Lehiff. FOTO - BROWN SAUCE FILM PRODUCTIONS

, Kerry Condonová, Ger Ryanová

Anglické intermission znamená prestávka, prerušenie. V pôvodine však titul írsko-britskej čiernej komédie vyzerá takto: interMission. Takže autori mali nesporne na mysli i rôzne významy slova mission, okrem iných aj záväzok či zodpovednosť. Napokon, o tom predsa ich film rozpráva.

Intermission je dvojnásobný debut: prvý film dosiaľ najmä divadelného režiséra Johna Crowleyho aj scenáristu Marka O'Roweho. Zavedú nás na samý okraj spoločnosti, medzi drobných zlodejov, dílerov, sadistických policajtov, ale aj iných stroskotancov z predmestia Dublinu.

John sa práve rozišiel s milovanou Deidre, ktorá si okamžite podmanila znudeného starnúceho ženatého bankového úradníka Sama. Samova manželka Noeleen sa v rámci pomsty stane milenkou Johnovho smoliarskeho priateľa Oscara. Je tu i frustrovaný televízny reportér Ben, fúzkatá Deidrina sestra Sally a sympatický kriminálnik Lehiff. Práve vydumal ďalší geniálny plán na rýchle zbohatnutie a pri jeho realizácii sa pretnú osudy všetkých dôležitých postáv.

Autori zjavne dôverne poznajú a obľubujú Guya Ritchieho, Dannyho Boyla, Quentina Tarantina aj Toma Tykwera. Intermission nadväzuje na značne drsnejšie filmové predobrazy najmä výberom prostredia a postáv. Možno v niečom i stavbou príbehu a spôsobom montáže jednotlivých fragmentov rozprávania. Napriek šokujúcej brutálnej expozícii však film nie je plný sexu, brutality a násilia. Nezameriava sa na vykreslenie sociálneho postavenia hrdinov a z toho vyplývajúcu kritiku spoločnosti. Ak, nuž len v podobe nežnej sebairónie.

Každý z hrdinov je svojím spôsobom nešťastník, prehrávajúci vo všeobecne rozšírenej hre "na úspešných". No každý z nich má i milé, sympatické, dobré črty, ktoré napokon prevažujú. V centre pozornosti sú vzťahy a záväzky vystavené prevažne citovým skúškam, takže snímke pristane aj žánrové označenie romanca.

Množstvo skrytých vtipov dokazuje, že autori sa pri nakrúcaní vybláznili do vôle. Jedným z motívov príbehu je hnedá omáčka - tekutá prísada do jedál. John s priateľmi jej kdesi ukradli veľké množstvo, ale nemôžu ju predať, a tak ju sami konzumujú. Pridávajú si ju do všetkého. Aj do kávy. Spoločnosť, ktorá film vyrobila, sa volá - Brown Sauce Film Productions.

Intermission neponúka atrakcie, ktoré by ho vyniesli na výslnie záujmu publika z multikín. Je trošku neobyčajným príbehom úplne obyčajných ľudí, určeným pre obyčajných ľudí. Sympatickú ambíciu - dokázať, že dobrý film nemusí byť panoptikom násilia, digitálnych zázrakov či ušľachtilej nudy - sa autorom podarilo naplniť. Verme, že to niekto ocení.