ViedeŇ

HUDBA - ROCK, POP

22. okt 2004 o 0:00

Konzerthaus, Lothringerstrasse 20

24. 10. Goran Bregovič & The Weddings and Funerals Band, St. George String Orchestra Belgrade choir - Two Bulgarian Voices - Vaska Jankovska, spev o 19.30

25. 10. Aziza Mustafa Zadeh, klavír a spev o 19.30

Joe Zawinul's Birdland, hotel Vienna, Stadtpark

V rámci festivalu Salam Orient

22. 10. Marwan Abado, Peter Rosmanith, Koehneove sláčikové kvarteto o 21.00

23. a 24. 10. Kamilya Jurban, Marwan Abado o 21.00

24. 10. Patrizia Gerrara Quartet o 21.00

od 26. 10. Pee Wee Ellis o 21.00

WUK, Währinger Strasse 59

22. 10. H.A.P.P.Y o 22.00

23. 10. Crossing All Over o 22.00

25. 10. Subotron o 22.00

28. 10. Kante o 20.00

Jazzland, Franz-Josefs-Kai 29

22. 10. Carol Alston & Together o 21.00

23. 10. Joe & Co o 21.00

25. 10. Andi Weiss Quintet o 21.00

26. 10. Sharon Anegg o 21.00

27. 10. Just Friend feat. Karl Hodina o 21.00

28. 10. Andors Jazzband o 21.00

Porgy & Bess, Riemergasse 11

22. 10. Prtret Eyvinda Kanga + thilges3 o 20.00

23. 10. Pierre Favre Ensemble o 20.00

25. 10. Steve Coleman and Five Elements o 20.00

26. 10. Cuong Vu & Scratch, Marc Ducret o 20.00

DIVADLÁ

BURGTHEATER, Dr. Karl-Lueger-Ring 2

23. 10. H. v. Hofmannsthal: Nepodplatiteľný o 19.00

24. 10. F. Schiller: Don Carlos o 18.00

25. 10. Čo sa smejete? S Karlheinz Hacklom & Heinzom Mareckom o 20.00

26. 10. G. E. Lessing: Múdry Nathan o 18.00

THEATER IN DER JOSEFSTADT, Josefstädter Strasse 24-26

22. 10. A. Schnitzler: Slečna Elsa o 19.30

23. 10. Moliére: Zdravý nemocný o 15.00

24. 10. A. Gmeyer: Automatický bufet o 19.30

26. 10. B. Brecht: Trojgrošová opera o 19.30

28. 10. A. Schnitzler: Slečna Elsa o 19.30

AKADEMIETHEATER, Lisztstrasse 1

22. 10. G. Jonke: Zborová fantázia o 20.00

23. 10. G. E. Lessing: Emilia Galotti o 19.30

25. 10. R. Schimmelpfennig: Žena z minulosti o 20.00

26. 10. F. Wittenbrink: Diela Mozarta, spol. s r. o. o 20.00 (premiéra)

VYBRANÉ VYSTAVY

Albertina, Albertinaplatz 1

do 26. 10. Michelangelo a jeho obdobie

do 27. 2. 2005 Peter Paul Rubens

MuseumsQuartier, Museumsplatz 1

do 31. 10. Yann Arthus-Bertrand

Židovské múzeum mesta Viedeň, Dorotheergasse 11

do 31. 10. Viedeň, mesto židov. Svet tety Jolesovej

MUMOK - Múzeum moderného umenia, Museumsplatz 1

do 31. 10. Mike Kelly

Múzeum Lichtensteinovcov, Fürstengasse

do 7. 11. Klasicizmus a biedermeier

Westlicht, Westbahnstrasse 40

do 7. 11. Franz Hubmann

Wien Museum Hermesvilla, Lainzer Tiergarten

do 21. 11. Chic - dámska móda 20. storočia

do 21. 11. Magické miesta. Viedenské ságy a mýty

BA-CA Kunstforum, Freyung 8

do 2. 1. 2005 Tamara de Lempicka - femme fatale art deca

Kunst Haus Wien, Untere Weissgerberstrasse 13

do 9. 1. 2005 Cecil Beaton. Portréty.

Rakúske divadelné múzeum, Lobkowitzplatz 2

Leopoldovo múzeum, Museumsplatz 1

do 31. 1. 2005 Schiele - krajinky