BUDAPEŠŤ

DIVADLÁ

22. okt 2004 o 0:00

BUDAPESTI OPERETTSZÍNHÁZ (BUDAPEŠTIANSKE DIVADLO OPERETY)

23. a 24. 10. Mária föhadnagy o 19.00

25. a 26. 10. A muzsika hangja o 18.00

27. a 28. 10. Kabaré Raktárszínház o 19.30

LÉZERSZÍNHÁZ (LASEROVÉ DIVADLO)

22. 10. Vangelis o 19.30

25. 10. Queen o 19.30

26. 10. Mike Oldfield o 19.30

27. 10. Vangelis o 19.30

28. 10. Bolero o 19.30

MAGYAR ÁLLAMI OPERAHÁZ (MAĎARSKÁ ŠTÁTNA OPERA)

24. a 26. 10. Tannhäuser o 18.00

27. 10. Anyegin o 19.00

28. 10. Bohémélet o 19.00

NEMZETI SZÍNHÁZ (NÁRODNÉ DIVADLO)

22. 10. Gyévuska o 19.00

22. 10. Györgyike, drága gyermek o 19.00

NEMZETI TÁNCSZÍNHÁZ (NÁRODNÉ TANEČNÉ DIVADLO)

22. 10. A boldog emberek (Móricztól...) o 19.00

24. 10. Argentin Tangó Show o 19.00

26. 10. Ezeregyév o 19.00

26. 10. Castor és Pollux Refektórium o 19.30

28. 10. Credo Hysterica, a csajok o 19.00

VÁŽNA HUDBA

KÁLVIN TÉRI REFORMÁTUS TEMPLOM (KOSTOL REFORMOVANEJ CIRKVI NA KALVÍNSKOM NÁMESTÍ)

22. 10. Händel Messiás, spoluúčinkuje: Budapesti Bach Együttes, diriguje: Ella István o 18.00

MÚZEÁ A GALÉRIE

KASSÁK MÚZEUM

Fotografie Ferenca Haára 1930 - 1980 (do 31. 10. 2004), 100. výročie Tamása Lossonczyho - olejomaľba, grafika (do 31. 10. 2004), Jenö Gadányi - grafika (do 31. 12. 2004)

MAGYAR NEMZETI GALÉRIA (MAĎARSKÁ NÁRODNÁ GALÉRIA)

A modell. Ženský akt v 19. storočí (do 6. 2. 2005), Szobotka Imre - kubizmus, 1912 - 1922 (do 24. 10. 2004).

KONCERTY

ERZSÉBETLIGETI SZÍNHÁZ (DIVADLO NA ALŽBETINOM OSTROVE)

22. 10. Zorán koncert o 20.00

IBS SZÍNPAD (SCÉNA IBS)

22. 10. o 19.00 Hot Jazz Band koncert

ALCATRAZ CLUB

22. 10. Freak o 22.00, potom funky párty

23. 10. LMT Connection (USA) - Motown Soul - Detroit Funk o 22.00, potom funky párty

25. 10. Romhányi Áron Trio o 21.00

26. 10. Lucky Boys Shuffle Band o 21.00

27. 10. Hot Jazz Band o 21.00

28. 10. Ricardo Salsa Club o 21.00, potom funky párty

COTTON CLUB

22. 10. Cotton Club Jazz Band o 19.00, Cotton Tánc Show o 22.30

23. 10. Cotton Club Jazz Band o 19.00, Diamonds - koncert ženskej kapely o 22.30

27. 10. Budapest Ragtime Band o 19.00

28. 10. Cotton Club Jazz Band o 19.00, Diamonds - koncert ženskej kapely o 22.30

PETĂFI CSARNOK

22. 10. Budapest Klezmer Band o 19.00

MÔŽETE SA TEŠIŤ

ŠPORTARÉNA

6. 11. Art On Ice: galavečer na korčuliach o 20.00

20. a 21. 11. Riverdance

8. 12. Carmina Burana

22. 1. 2005 REM o 20.00

PETĂFI CSARNOK

26. 10. Nightwish, Sonata Arctica

8. 11. Therion, Tristania, Trail Of Tears, Old Dead Tree

Vidam park už o pár dní zatvoria

Tento mesiac sa končí ďalšia sezóna vo Vidam parku. Ak máte chuť zabaviť sa a prežiť príjemný deň, máte šancu už len do 31. októbra. Vidam park ponúka množstvo atrakcií. Horské dráhy, lodné šmýkačky, historické prehliadky alebo jaskynnú železnicu.

Park sa nachádza na Allatkerti 14-16. Vstupné je 300 forintov, na jednotlivé jazdy 250. Ak si kúpite permanentku na 40 jázd, zaplatíte 5000 forintov. Park sa otvára o 10.00. (kap)

Grafika v znamení červenej

Galéria Collegium v Budapešti pripravila zaujímajú výstavu s názvom Kresba červenou kriedou. Vystavované diela pochádzajú z kolekcie grafickej sekcie maďarského úžitkového umenia. Akcia potrvá do 31. októbra.

Galéria Collegium je otvorená každý pracovný deň od 9.00 do 12.00 a po obedňajšej prestávke od 14.00 do 19.00. Nachádza sa na Széntháromság 2. Viac informácií získate na čísle +36 1 224 8300 alebo na info@colbud.hu. (kap)