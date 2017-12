Prvý večer Bratislavských jazzových dní v znamení slovenskej špičky

22. okt 2004 o 11:48 TASR

Bratislava 22. októbra (TASR) - 30. ročník Bratislavských jazzových dní, najväčšieho jazzového festivalu na Slovensku, má za sebou prvý večer. V spoločenskej sále PKO sa divákom predstavila špička slovenského jazzu. Všetko sa začalo koncertom speváčky Silvie Josifovskej, ktorá si na túto príležitosť pozvala vynikajúcich inštrumentalistov. Rytmiku tvorili Oskar Rózsa s Martinom Valihorom, na gitaru hral Juraj Burian a atmosféru dofarboval trubkár Martin Ďurdina. V polhodinovom bloku odzneli citlivo zaspievané vlastné aj prevzaté skladby.

Na pódium sa potom dostala staromladá skupina Slovak Young Jazz Generation s Dodom Šošokom. Legendárny bubeník sa obklopil partiou vychádzajúcich jazzových talentov a spolu predviedli niekoľko štandardov. Ku koncu vystúpenia zavítal na scénu kontrabasista Ján Jankeje, slovenský emigrant, ktorému sa v zahraničí podarilo spolu hrať so slávnym Jacom Pastoriom a ďalším veľkými menami.

Priestor dostala aj ďalšia slovenská speváčka Adriena Bartošová so svojím bandom. Zahrala zmes starších a novších skladieb z vlastného repertoáru, so štýlovými presahmi k etnomusic a takisto niekoľko známych prevzatých kúskov vo vlastných úpravách.

Zmenu atmosféry priniesli so sebou starší páni z Traditional Clubu Bratislava. Súbor pravidelne hrajúci v staromestskom klube Cafe Studio vysúkal zopár osvedčených štandardov zo zlatej éry jazzu prekladaných suchým humorom kontrabasistu a lídra Fedora Frešša.

Lahôdkou bolo vystúpenie KGV Tria v zložení Ondrej Krajňák - klavír, Juraj Griglák - basgitara a Martin Valihora - bicie. Jedinečné zoskupenie muzikantov bez komunikačných bariér zaujalo obecenstvo atraktívnym akustickým jazzom.

Výnimkou potvrdzujúcou pravidlo sa stala návšteva súboru Dixielanders Hall zo susedného Rakúska. Innsbruckí revivalisti pozvali obecenstvo na exkurziu do čias, keď bol jazz ešte v plienkach.

Na záver vyčerpávajúceho večera vystúpil so svojou skupinou Celula New York trubkár Laco Déczi. Do skorých ranných hodín chrlila kapela na obecenstvo zdravý elektrický jazz s výrazným latinským zafarbením plný krkolomných exhibícií. Výraznou postavou bol najmä čierny basgitarista Steve Clarke.

Pre nespavcov pokračoval prvý večer "džezákov" v Divadle Aréna, kde od jednej po polnoci rozbiehal jamsession skupina Traditional Club.