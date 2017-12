Jack Nicholson jedol pri milovaní jablkový koláč

22. okt 2004 o 14:54 TASR

New York 22. októbra (TASR) - Filmová celebrita Jack Nicholson (67) vraj pri milovaní s jednou ženou prerušil súlož, aby sa posilnil jablkovým koláčom, a potom sa opäť vrátil do postele, píše sa v knihe o tomto hercovi nazvanej Jack: The Great Seducer (Veľký zvodca) od životopisca publikujúceho pod pseudonymom Edward Dougles.

"Dokázal by sa milovať celú noc. O siedmej som to prestala počítať," priznala v knihe nemenovaná žena.

Jeden čas sa delil Nicholson o miesto milenca herečky Denise Beaumountovej s Warrenom Beattym a filmovým producentom Robertom Evansom. Beaumountová tento dobrodružný vzťah napokon ukončila, lebo sa dozvedela, že o nej títo traja šíria historky.

Nicholson má vlastnú filozofiu aj v súvislosti so schôdzkami so ženami a s klamaním. "Človek klame vo svojom živote iba dvom: svojej priateľke a polícii. Všetkým ostatným hovorí pravdu," povedal herec.