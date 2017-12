Bonovi sa po vyše 20 rokoch vrátili ukradnuté texty z albumu October

22. okt 2004 o 17:30 TASR

Portland 22. októbra (TASR) - Írskej kapele U2 sa vrátil dlho stratený kufrík plný hudobných zápisov a textov, ktoré sa mali objaviť na jej albume October z roku 1981 - celých 23 rokov po jeho krádeži na koncerte v Portlande.

Bono musel opätovne napísať texty k albumu v štúdiu a podľa členov skupiny išlo o ich najhoršiu skúsenosť s nahrávaním. Hoci nahrávka bola celkovo dobre prijatá, nezískala si toľko chvály ako ich debutový album Boy alebo tretí album War.

O vrátení záznamov tento týždeň informoval líder U2 Bono, ktorý ho označil za "skutok milosti".

Kufrík vrátila Cindy Harrisová (44), ktorá našla v roku 1981 v podkroví nájomného domu v meste Tacoma v americkom štáte Washington. Podľa vlastných slov až o mnoho rokov neskôr zistila, že noty boli ukradnuté, a potom nevedela, ako sa dostať k skupine. Jej kamarátka strávila veľkú časť minulého roka kontaktovaním manažmentu U2.

Podľa knihy Into the Heart, príbehov o piesňach U2, ukradli kufrík ženy, ktoré sa dostali ku kapele do zákulisia v dnes už nefungujúcom portlandskom nočnom klube.

U2 sa niekoľko rokov po krádeži vrátili do Portlandu. Bono sa vtedy na koncerte opýtal, či niekto nevie o kufríku. Otázku zopakoval, keď skupina hrala v Rose Garden v roku 2001.