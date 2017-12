Kravitza môže zapchatý záchod stáť 300.000 dolárov

New York 23. októbra (TASR) - Americká poisťovacia spoločnosť chce od Lennyho Kravitza vysúdiť 300.000 dolárov (9,5 mil. Sk) za to, že pred dvoma mesiacmi ...

23. okt 2004 o 4:42 TASR

New York 23. októbra (TASR) - Americká poisťovacia spoločnosť chce od Lennyho Kravitza vysúdiť 300.000 dolárov (9,5 mil. Sk) za to, že pred dvoma mesiacmi vytopil suseda. Na svedomí to mal mať upchatý záchod slávneho rockera.

Nanešťastie sa mu podarilo vytopiť bývalého šéfa poisťovne na dôchodku, podľa ktorého mu spevákova nedbanlivosť spôsobila katastrofické škody.

Kravitz obýva 560 metrov štvorcových v budove v newyorskej štvrti SoHo, v ktorej má údajne k dispozícii päť spální a osem kúpeľní, a medzi jeho susedov patrí aj speváčka Courtney Love.