Teatro Wüstenrot pripravuje kabaret HIGH LIVE

24. okt 2004 o 10:15 SITA

BRATISLAVA 23. októbra (SITA) – Bratislavské Teatro Wüstenrot pripravuje novú show revue - kabaret HIGH LIVE, teda "parádny život“. Pod vedením režiséra a herca Igora Šimega show uvedú na prelome januára a februára. Ako sa sám vyjadril pre agentúru SITA, predstavenie nebude mať dejovú líniu, ale je to kompilácia humorných scénok striedaných s pesničkami a tancom. Súčasťou High live bude aj takzvané Okienko pre hosťa, ktorý má byť stále prekvapením. Priemerný vek hostí sa pohybuje v rozmedzí od 18 do 83 rokov.

"Dnes, keď je kopec reality show, chýba takýto podobný žáner aj na javisku. Taký, ktorý by dokázal aj reagovať aj baviť divákov. Naša show reaguje na aktuálne problémy, ale neznamená to, že by sme chceli konkurovať Uragánu, alebo podobne,“ povedal Šimega. Naša show je ale prísne apolitická, dodal dirigent, hudobný skladateľ a zároveň riaditeľ Teatra Wüstenrot Rudolf Geri. Pod Šimegovým a Geriho vedením sa podobné predstavenia, ako napríklad Fujarová show, alebo Rýchlokurz geniality realizovali už v minulosti.

Dnes napoludnie sa v bratislavskom Istropolise uskutočnil casting, ktorým prejde približne 15 mladých talentov.