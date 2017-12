Skupina Frankie Goes To Hollywood vyhlásila konkurz na miesto speváka

Londýn 24. októbra (TASR) - Holly Johnson, frontman skupiny Frankie Goes To Hollywood, ktorá v 80. rokoch zažiarila hitmi ako Relax a The Power of Love, ...

24. okt 2004 o 14:56 TASR

Písmo: A - | A + 0 Londýn 24. októbra (TASR) - Holly Johnson, frontman skupiny Frankie Goes To Hollywood, ktorá v 80. rokoch zažiarila hitmi ako Relax a The Power of Love, odmietol vystúpiť 11. novembra na charitatívnom koncerte v londýnskom Wembley, ktorého výťažok poputuje na účet Nadácie princa Charlesa. Ostávajúcim členom formácie tak nezostalo nič iného, iba vyhlásiť konkurz na speváka, ktorý by Hollyho Johnsona nahradil na koncerte. Účasť na ňom prisľúbili, mimochodom, napríklad aj Pet Shop Boys, Lisa Stansfieldová, či Seal. Paul Rutherford, Peter "Ped" Gill a Mark O'Toole očakávajú v posledný októbrový deň v Londýne každého, kto si trúfa na interpretáciu známych hitov skupiny, a to podľa možností talentovaného interpreta bez ohľadu na pohlavie.