Nový film Petra Zelenku o príbehoch obyčajného šialenstva

24. okt 2004 o 15:16 SITA

BRATISLAVA 24. októbra (SITA) - O tom, že rôzne podoby lásky predstavujú rôzne podoby šialenstva, bude divákov presviedčať nový film známeho českého režiséra a scenáristu Petra Zelenku Príbehy obyčajného šialenstva. Hrajú v ňom aj tri slovenské herečky. Hlavnú ženskú postavu stvárňuje Zuzana Šulajová a v ďalších úlohách sa predstavia Jana Hubinská a Marta Sládečková. Okrem nich sa pred kamerou slovenského kameramana žijúceho v Prahe Mira Gábora objaví plejáda populárnych hercov - Ivan Trojan, Nina Divišová a divadelný režisér Miroslav Krobot, ďalej Zuzana Bydžovská, Petra Lustigová, Jiří Bartoška a Karel Heřmánek.

“Na rozdiel od filmu Rok diabla, ktorý bol hudobnou mystifikáciou, sú Príbehy obyčajného šialenstva love story, v ktorej si hlavná postava uvedomí, že skutočné šialenstvo je rovnako vzácne ako genialita, alebo absolútny sluch,” povedal o filme Zelenka, ktorý režíroval aj film Knoflikáři, Rok diabla či Mňága - Happy End.

Film je o rozpade rodiny v dnešnom svete. Hlavným hrdina Petr sa snaží vychádzať s ľuďmi okolo seba. Zisťuje však, že v spoločnosti, v ktorej je každý šialený nejakým spôsobom, je to nadľudský výkon. A jeho rodina mu v tom nijak nepomáha. Petrova matka prelieva krv na humanitárne účely a posiela balíky do Čečenska. Otec zase pred mnohými rokmi prepadol letargii, vysedáva s fľaškou piva v ruke a pozoruje bublinky. Jeho hlas poznal kedysi celý národ, pretože nahrával komentáre ku komunistickým filmovým týždenníkom. Popri komplikovaných vzťahoch v rodine sa Petr snaží obnoviť vzťah so svojou bývalou priateľkou Janou a siaha pritom po čiernej mágii.

Českú premiéru si naši susedia užijú 24. februára budúceho roku. Na Slovensku otvorí film 11. apríla 12. ročník medzinárodnej prehliadky filmu, televízie a videa Febiofest 2005. Na plátnach kín uvidíme film 14. apríla.

Agentúru SITA informovala Kristína Pelcrová z Asociácie slovenských filmových klubov.