Noel Gallagher miluje Abbu

24. okt 2004 o 16:07 TASR

Londýn 24. októbra (TASR) - Frontmen britskej gitarovej skupiny Oasis Noel Gallagher obdivuje kapelu Abba. Povedal, že by si želal byť autorom takých hitov ako sú SOS, Waterloo a Super Trouper.

"Tieto songy sú úžasné. SOS. Keby som ho mohol vsunúť do Oasis a niekam s ním utiecť, urobil by som to," priznal sa Gallagher v rozhovore na Kanáli 4.

Britský spevák si tiež nevie vynachváliť pieseň Waterloo od tejto švédskej popovej skupiny.

"Je fantastická," uviedol Gallagher na margo pesničky. "Milujem ten zvuk. Existuje vôbec niečo lepšie? Nemyslím si."

Gallagher má však voči kapele aj výhrady.

"Abba je príšerné meno pre kapelu."

Ďalej vysvetlil, prečo nemá rád jeden z najväčších hitov kapely:

"Dancing Queen znemožnili holiči."